Robert Pattinson als James Bond: Die Nachricht sorgt international für Gesprächsstoff – und die Reaktionen sind gemischt. Was Medien und Fans über die Wahl des neuen 007 sagen.

London (dpa) – Die Bekanntgabe von Hollywood-Star Robert Pattinson als neuem James-Bond-Darsteller hat in internationalen Medien für Aufsehen gesorgt. Nach jahrelangen Spekulationen über die Besetzung der 007-Rolle hatte Amazon MGM Studios am Montag die Verpflichtung des 40-Jährigen offiziell verkündet.

Auf der berühmten Werbetafel am Londoner Piccadilly Circus erschien ein Bild von Pattinson als 007 im Smoking mit seiner Waffe, das auch auf den offiziellen James-Bond-Kanälen gepostet wurde. Auf Instagram würdigte sogar das Königshaus die News mit einem Kommentar. «Willkommen im Geheimdienst Seiner Majestät, Mr. Bond», schrieb der offizielle Account der Royal Family und teilte das Bild in einer Story.

Jüngeres Publikum dank Teenie-Schwarm?

Die BBC spekulierte, die 007-Macher könnten mit der Wahl vor allem ein jüngeres Publikum im Blick haben, das bislang noch nicht im Bann der Bond-Filme steht. Pattinson spielte den jugendlichen Vampir Edward Cullen in der Erfolgsserie «Twilight». In «Harry Potter und der Feuerkelch» gab er den begabten aber tragischen Zauberlehrling Cedric Diggory.

Mit Robert Pattinson sei eine «vorzüglichen Wahl» getroffen worden, schwärmte Filmkritiker Peter Bradshaw vom «Guardian» und stellte die Frage, ob «dieser schlanke und stilvolle Bond» den Sexismus hinter sich lasse und der Figur eine weibliche Seite verleihe.

Der «Telegraph» lobte vor allem die Vielseitigkeit des Schauspielers, der zuletzt in Christopher Nolans «Die Odyssee» als skrupelloser Antinoos zu sehen war und in Nolans Film «Tenet» einen Geheimagenten spielte. Pattinson sei die «klügste Entscheidung, die Amazon hätte treffen können», befand das konservative Blatt und prophezeite, Millionen würden sich Kinotickets kaufen, um zu sehen, wie er die Rolle ausfüllen wird.

Gemischte Reaktionen im Internet

Die immer zu Wortspielen aufgelegte «Sun» titelte «Licence to Thrill» und fragte ihre Leser, was sie von der Wahl halten. Dort schien am Abend die Meinung durchaus geteilt zu sein.

Auch im Internet löste Pattinsons Verpflichtung gemischte Reaktionen aus. Befürworter anderer Kandidaten wie Henry Cavill, Theo James oder Callum Turner zeigten sich enttäuscht. Einigen ist der Brite als Batman bereits zu bekannt. Andere reagierten begeistert. «Ich habe offen gestanden noch nie einen einzigen James-Bond-Film gesehen, aber jetzt werde ich das machen.»

Dass Pattinson, der bereits in den großen Franchise-Reihen «Harry Potter», «Twilight» und «Dune» mitwirkte, neben Batman einen weiteren populären Helden spielen darf, sorgte bei vielen für Erstaunen. «Stell dir vor, du bist im selben Leben Batman und James Bond», schrieb ein Instagram-Nutzer.

Fleming-Nachkommen heißen Pattinson willkommen

Die Erben von Bond-Erfinder Ian Fleming begrüßten die Wahl. Der Ian Fleming Estate und Ian Fleming Publications hießen Pattinson auf Instagram in der «James-Bond-Familie» willkommen. Sie verwiesen auf das Ende des Romans «Moonraker», in dem Bond sich selbst als Mann beschreibt, der «nur eine Silhouette» sei. «Wir freuen uns darauf, dass Pattinson in diese Silhouette schlüpft und sie zu seiner eigenen macht», hieß es in der Mitteilung.

Der britische Bond-Experte und Autor Ajay Chowdhury («Some Kind of Hero: The Remarkable Story of the James Bond Films») äußerte sich ebenfalls zufrieden über die Entscheidung. «Pattinson ist der größte Star, der die Rolle je bekommen hat», kommentierte Chowdhury und lobte: «Er verkörpert den Geist und das Wesen von Ian Flemings Geheimagenten.»

Das Produzentenduo Amy Pascal und David Heyman sieht das Vermächtnis des Kult-Spions bei Pattinson in guten Händen. «Seine Furchtlosigkeit als Schauspieler, sein demütiger Humor und seine Fähigkeit, sich ständig neu zu erfinden, machen ihn zum perfekten Bond für unsere Zeit», sagten die beiden laut Mitteilung.