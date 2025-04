Los Angeles (dpa) – Ab 2028 will die Filmakademie in Hollywood eine weitere Oscar-Kategorie einführen. Nach Mitteilung der Academy of Motion Picture Arts and Sciences sollen mit der neuen Sparte Verdienste um Stunt Design gewürdigt werden.

Stunt Design sei seit den Anfängen des Kinos ein wesentlicher Bestandteil des Filmemachens, hieß es in einer Mitteilung von Academy-Chefin Janet Yang und Geschäftsführer Bill Kramer. Sie wollten damit die «bahnbrechende Arbeit dieser handwerklichen und kreativen Künstler» würdigen.

Bei den 100. Academy Awards im Jahr 2028 soll dieser Preis erstmals vergeben werden. Die Richtlinien für die Sparte würden im Jahr zuvor benannt, hieß es. Nach Angaben der Filmakademie sind derzeit gut 100 Stunt-Fachkräfte unter den mehr als 10.000 Mitgliedern, die über die Vergabe der Oscars mit abstimmen dürfen.

Auch 2026 kommt eine neue Kategorie dazu

Die Filmakademie hatte zuletzt im Jahr 2002 die damals neue Oscar-Kategorie «Bester animierter Spielfilm» bei der Trophäenshow eingeführt. Seither wurden jedes Jahr Oscars in 23 Sparten vergeben, darunter in der Top-Kategorie «Bester Film», für Regie, Darsteller, Kamera, Schnitt oder Kurzfilme. 2026 soll eine neue Kategorie für Casting dazukommen. Die Auszeichnung für Casting-Direktoren hatte der Verband im vorigen Jahr angekündigt.

Seit vielen Jahren fordern auch Stuntleute eine eigene Oscar-Kategorie. Unter anderem hatte sich US-Regisseur David Leitch («Deadpool 2», «Bullet Train», «The Fall Guy»), ein ehemaliger Stuntman und Stuntkoordinator, dafür eingesetzt.

In ihrer langen Geschichte zeichnete die Filmakademie bisher zwei Stuntleute mit Ehren-Oscars aus. Der legendäre Stuntman Yakima Canutt (1895-1986), der Hollywoodstars wie Clark Gable, John Wayne und Errol Flynn doubelte, wurde 1966 geehrt. Hal Needham (1931-2013), der unter anderem als Double für Burt Reynolds arbeite, erhielt den Preis im Jahr 2012.