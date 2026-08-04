Nachwuchs-Schauspieler
Nach «Michael»-Debüt weitere Filmrolle für Jaafar Jackson
Jaafar Jackson
Nach dem Filmdebüt mit «Michael» erhält Jaafar Jackson die nächste Rolle. (Archivbild)
Jordan Strauss. DPA

In dem Biopic «Michael» gab Jafaar Jackson sein Schauspieldebüt. Nun erhält der Neffe des 2009 gestorbenen Popstars Michael Jackson das nächste Rollenangebot - an der Seite eines Oscar-Preisträgers.

Lesezeit 1 Minute

Los Angeles (dpa) – Nach dem Erfolg des Biopic «Michael» hat Jaafar Jackson bereits ein neues Rollenangebot aus Hollywood. Der 30-jährige Neffe von Michael Jackson wird in dem Thriller «Supermax» an der Seite von Oscar-Preisträger Will Smith mitspielen, wie die US-Branchenblätter «Deadline» und «Hollywood Reporter» berichteten.

In «Michael» über den «King of Pop» Michael Jackson (1958-2009) hatte Jaafar Jackson seinen ersten Filmauftritt überhaupt. Er beeindruckte in dem Kassenhit vor allem mit seinen Tanz- und Singkünsten.

In einer Instagram-Story zu den Berichten über die neue Rolle schrieb Jackson: «Ich freue mich darauf». Zudem posteten der Nachwuchs-Schauspieler und Smith (57, «King Richard», «Bad Boys: Ride or Die») einen Textnachrichten-Chat, in dem Smith von dem geplanten Dreh in Australien berichtet und Jackson begeistert zusagt.

Einzelheitern über Jacksons Rolle in dem Action-Thriller «Supermax» wurden zunächst nicht bekannt. Die Story dreht sich um zwei FBI-Agenten, gespielt von Smith und AnnaSophia Robb (32, «Rebel Ridge», «Soul Surfer»), die einen rätselhaften Mord in einem Hochsicherheitsgefängnis untersuchen. Regie führt David Gordon Green (51, «Der Exorzist – Bekenntnis»).

«Michael» wurde Kassenhit

Der Kassenhit «Michael», unter der Regie von Antoine Fuqua, hat seit dem Start im April weltweit mehr als eine Milliarde US-Dollar eingespielt. Der Film erzählt von der Kindheit Jacksons bis zur «Bad»-Tour in den 1980er Jahren. Jaafar, der die Hauptrolle spielte, ist der Sohn von Michael Jacksons Bruder Jermaine Jackson (71).

© dpa-infocom, dpa:260803-930-479995/1

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