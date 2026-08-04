In dem Biopic «Michael» gab Jafaar Jackson sein Schauspieldebüt. Nun erhält der Neffe des 2009 gestorbenen Popstars Michael Jackson das nächste Rollenangebot - an der Seite eines Oscar-Preisträgers.

Los Angeles (dpa) – Nach dem Erfolg des Biopic «Michael» hat Jaafar Jackson bereits ein neues Rollenangebot aus Hollywood. Der 30-jährige Neffe von Michael Jackson wird in dem Thriller «Supermax» an der Seite von Oscar-Preisträger Will Smith mitspielen, wie die US-Branchenblätter «Deadline» und «Hollywood Reporter» berichteten.

In «Michael» über den «King of Pop» Michael Jackson (1958-2009) hatte Jaafar Jackson seinen ersten Filmauftritt überhaupt. Er beeindruckte in dem Kassenhit vor allem mit seinen Tanz- und Singkünsten.

In einer Instagram-Story zu den Berichten über die neue Rolle schrieb Jackson: «Ich freue mich darauf». Zudem posteten der Nachwuchs-Schauspieler und Smith (57, «King Richard», «Bad Boys: Ride or Die») einen Textnachrichten-Chat, in dem Smith von dem geplanten Dreh in Australien berichtet und Jackson begeistert zusagt.

Einzelheitern über Jacksons Rolle in dem Action-Thriller «Supermax» wurden zunächst nicht bekannt. Die Story dreht sich um zwei FBI-Agenten, gespielt von Smith und AnnaSophia Robb (32, «Rebel Ridge», «Soul Surfer»), die einen rätselhaften Mord in einem Hochsicherheitsgefängnis untersuchen. Regie führt David Gordon Green (51, «Der Exorzist – Bekenntnis»).

«Michael» wurde Kassenhit

Der Kassenhit «Michael», unter der Regie von Antoine Fuqua, hat seit dem Start im April weltweit mehr als eine Milliarde US-Dollar eingespielt. Der Film erzählt von der Kindheit Jacksons bis zur «Bad»-Tour in den 1980er Jahren. Jaafar, der die Hauptrolle spielte, ist der Sohn von Michael Jacksons Bruder Jermaine Jackson (71).