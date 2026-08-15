Im Dezember können sich Fans auf einen neuen «Avengers»-Film freuen. Ein paar düstere Szenen gibt es nun schon zu sehen.

New York (dpa) – Wer sehnsüchtig den für Dezember angekündigten «Avengers»-Film erwartet, kann nun ein paar weitere Szenen des Superhelden-Spektakels zu sehen bekommen. Ein Trailer auf Youtube wurde rund drei Stunden nach seiner Veröffentlichung am Samstag bereits sechs Millionen mal abgerufen.

Der Clip deutet einen schmerzhaften Verlust an, der den Bösewicht in «Doomsday» erst zu dem gemacht haben soll, der er geworden ist. US-Schauspieler Robert Downey Jr., der schon als «Iron Man» einen gewissen Kultstatus erreicht hat, spielt die Rolle des «Doctor Doom».

«In „Avengers: Doomsday“ geraten die Helden dreier Universen auf einen tödlichen Kollisionskurs und sehen sich einer existenziellen Bedrohung gegenüber, wie sie sie noch nie zuvor erlebt haben», heißt es von den Machern. Im Juli hatten diese bereits einen ersten offiziellen Trailer veröffentlicht.

Stars wie Chris Evans, Chris Hemsworth, Pedro Pascal, Paul Rudd, Anthony Mackie, Florence Pugh, Channing Tatum, Ian McKellen, Tom Hiddleston und Patrick Stewart gehören ebenfalls zum Cast. Regie führen die Brüder Anthony und Joe Russo. Mitte Dezember soll der Film in die Kinos kommen.