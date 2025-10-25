Don Johnson und Philip Michael Thomas waren die Markenzeichen der amerikanischen TV-Serie «Miami Vice». Nun möchte Hollywood die Detektiv-Story neu auflegen - zwei Stars verhandeln um die Hauptrollen.

Los Angeles (dpa) – Die Actionserie «Miami Vice» mit den Detektiven James «Sonny» Crockett (Don Johnson) und Ricardo Tubbs (Philip Michael Thomas) war in den 80er Jahren ein Riesenhit und Kult. Nun könnten in einem Kinofilm die Hollywood-Stars Austin Butler (34) und Michael B. Jordan (38) die beiden Polizisten spielen, die in Miami auf Gangsterjagd gingen.

Für eine geplante Neuauflage unter der Regie von Joseph Kosinski («Top Gun: Maverick») seien Butler («Elvis») und Jordan («Blood & Sinners») im Gespräch, berichten die US-Branchenblätter «Variety» und «Hollywood Reporter».

Lockere Sprüche, Hochglanzoptik und Sex-Appeal der Hauptdarsteller waren die Markenzeichen der amerikanischen Fernsehserie «Miami Vice». Sie lief in

den USA von 1984 bis 1989 und war ab 1986 auch in Deutschland

populär.

Das Film-Reboot unter der Regie von Kosinski soll im Sommer 2027 in die Kinos kommen. Der Regisseur brachte zuletzt den gefeierten Rennsportfilm «F1» mit Brad Pitt auf die Leinwand.

2006 gab es bereits eine Spielfilm-Version von «Miami Vice» mit Colin Farrell und Jamie Foxx in den Hauptrollen. Krimi-Meister Michael Mann («Heat», «Ferrari») gab dem Film damals einen bedrohlicheren Anstrich, verglichen mit dem lockeren Ton der TV-Serie.