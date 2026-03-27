Während man Ryan Gosling in den Kinos im Moment auf einer Weltraummission beobachten kann, steht ein nächstes Projekt schon in den Startlöchern. Dessen Macher sind preisgekrönt.

Los Angeles (dpa) – Ryan Gosling spielt Branchenberichten zufolge die Hauptrolle im neuen Film des oscargekrönten Regie-Duos Daniels. Das berichteten die Portale «Deadline» und «Variety». Die Filmemacher Daniel Kwan und Daniel Scheinert führten zuletzt Regie bei der Science-Fiction-Komödie «Everything Everywhere All at Once», die sieben Oscars gewann – unter anderem als bester Film, für die beste Regie und das beste Originaldrehbuch.

Kinostart für 2027 geplant

Noch ist nicht klar, worum es in dem neuen Film mit Gosling (45) gehen soll. Die Dreharbeiten beginnen den Berichten zufolge in diesem Sommer in Los Angeles, erscheinen soll der Film 2027. In dem Jahr kommt außerdem der neue «Star Wars»-Teil «Starfighter» mit Gosling in der Hauptrolle.

Ryan Gosling ist aktuell mit «Der Astronaut – Project Hail Mary» in den Kinos zu sehen. Er spielt den Lehrer und etwas unfreiwilligen Astronauten Ryland Grace an der Seite der deutschen Schauspielerin Sandra Hüller, die seine Vorgesetzte verkörpert.