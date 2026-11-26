In «The Further Mis-Adventures of Cliff Booth» spielt Brad Pitt erneut den Stuntman, der ihm einen Oscar einbrachte. Der Film von Tarantino und Fincher läuft etwas ins Leere, hat aber viel Flair.

London (dpa) – Für seine Rolle als Stuntman Cliff Booth in Quentin Tarantinos «Once Upon a Time in Hollywood» gewann Brad Pitt 2020 den Oscar als Bester Nebendarsteller. In der Fortsetzung «The Further Mis-Adventures of Cliff Booth» spielt er den lässigen Haudegen erneut, diesmal in der Hauptrolle. Das Drehbuch stammt wieder von Tarantino, der den Film ursprünglich selbst inszenieren wollte, die Regie dann aber an David Fincher («Sieben», «Fight Club») übergab.

Die Idee dazu hatte Pitt. «Brad meldete sich bei mir und sagte: „Hey, wie wäre es, wenn David Fincher den Cliff-Booth-Film inszeniert?“», erinnerte sich Tarantino in einem Netflix-Interview. «Die Idee war so gut, dass ich mir nicht vorstellen konnte, dass sie Wirklichkeit wird. Sie war einfach zu cool.»

Ein Ex-Stuntman als Problemlöser

Los Angeles im Sommer 1977, acht Jahre nach dem ersten Film: Cliff Booth, ehemaliges Stuntdouble des Westernstars Rick Dalton (im ersten Teil von Leonardo DiCaprio gespielt), hält sich als Barkeeper und Filmvorführer über Wasser. Nebenbei löst er diskret und nicht gerade zimperlich Probleme für Hollywood-Größen.

Als die Agentin Karen Crosby (Elizabeth Debicki) ihn im Auftrag ihres Klienten, des TV-Stars Charlie Peters (Scott Caan), um ein Treffen bittet, soll Cliff dem TV-Star aus der Patsche helfen. Charlie hat sich auf einen Deal mit zwei philippinischen Gangstern, den Verdusco-Brüdern Eddie (Matt Groove) und Fernando (JB Tadena), eingelassen, aus dem er wieder herauswill.

Karen ist von dem großspurigen Cliff zunächst irritiert, aber zunehmend fasziniert. Zwischen den beiden entspinnt sich ein ungewöhnlicher Flirt. Charlies Ehefrau ist Toni (Carla Gugino), mit der Cliff eine gemeinsame Vergangenheit verbindet.

Mehr Tarantino als Fincher

Tarantinos Handschrift ist unverkennbar. Der Film sei «durch und durch Tarantino», räumte Fincher selbst im Netflix-Interview ein und betonte die Unterschiede zum Vorgänger. «Es ist nicht wirklich eine Stunt-Geschichte, nicht wirklich eine Filmgeschichte, nicht einmal mehr eine Hollywood-Geschichte. Es ist eine L.A.-Geschichte.»

Obwohl der Film ein Sequel ist, funktioniert er für sich allein. Wie in «Once Upon a Time in Hollywood» gibt es lange keine echte Dramaturgie. Stattdessen viel Beobachtung, Atmosphäre und einen nostalgischen Blick auf die Zeit. Man genießt ausgefeilte Dialoge und Szenen, die toll aussehen.

«Es ist heute sehr selten, dass man als Schauspieler eine achtseitige Dialogszene bekommt. Das ist Gold», schwärmte Debicki im Netflix-Interview. Highlight ist ein Dialog mit Cliff, in dem Karen, eine frühere Filmkritikerin, Filme mit Cheeseburgern vergleicht.

«Macho-Fantasie» mit Brad Pitt?

Pitt, dem man seine 61 Jahre beim Drehstart nicht ansieht, steht nicht mehr im Schatten von Leonardo DiCaprio und spielt mit sichtlichem Vergnügen den coolen, alternden Draufgänger mit Charme. Die BBC nannte den Film «eine antiquierte Macho-Fantasie». Doch er hat das Flair der 70er und kümmert sich nicht um politische Korrektheit – in diesem Kontext ist das erfrischend.

Cliff hat allerdings eine brutale Seite. Bereits in «Once Upon a Time in Hollywood» stand er im Verdacht, seine Frau getötet zu haben, was Tarantino später im Roman zum Film bestätigte. In der Fortsetzung spielt das keine Rolle.

Elizabeth Debicki («The Night Manager», «The Crown») spielt Karen mit lässiger, unterkühlter Eleganz. «Sie ist eine Überlebende – sie hat es bis hierhin als Frau in Hollywood im Jahr 1977 geschafft», sagte die 36-Jährige über ihre Figur, die gern alles unter Kontrolle hat – bis sie Cliff begegnet. «Er ist das perfekte Kryptonit, weil man nie weiß, was er als Nächstes tut.»

Unterhaltsam ist auch Scott Caan, besonders in Szenen aus Charlies fiktiven Fernsehserien. Mit «Robocop»-Star Peter Weller (79) als Cliffs Vater Gus hat man Potenzial verschenkt. Die Figur ist herrlich, trägt aber wenig zur Story bei.

Liebeserklärung an Kino und Radio

Wie so oft bei Tarantino zelebriert der Film das Kino, etwa wenn detailliert gezeigt wird, wie Cliff im New Beverly Cinema die Filmrolle eines Blaxploitation-Streifens mit «Hot Rod» Harrison (Yahya Abdul-Mateen II) wechselt. Das Kino gehört Tarantino im echten Leben seit 2007.

Zudem senden sich die Figuren Grüße mit Musikwünschen über das Radio. Der Soundtrack ist voller 70er-Jahre-Kracher, darunter Donna Summers «Working the Midnight Shift», das mit den pulsierenden Synthesizer-Klängen von Giorgio Moroder eine Schlüsselszene veredelt. «The Further Mis-Adventures of Cliff Booth» lebt von Nostalgie.

Viele Fäden führen ins Leere

Auch wenn der Film manchmal vor sich hin plätschert, macht es fast zweieinhalb Stunden lang Spaß, Cliffs Abenteuern zuzuschauen. Oft geht es mehr um den Moment als ums große Ganze. Erst gegen Ende nimmt die Geschichte Fahrt auf.

Doch dann lässt der Film sein Publikum abrupt allein. Einige Handlungselemente wirken, als seien sie nicht zu Ende erzählt. Fincher erzählte dem Magazin «Empire», der erste Drehbuchentwurf sei lang genug für zwei Filme gewesen. Rund 60 Seiten habe man gestrichen – möglicherweise der Grund dafür, dass einige Ansätze ins Nichts führen. Vielleicht gibt Tarantinos Roman Aufschluss: «The Adventures of Cliff Booth» erscheint am 8. Dezember.

Tarantinos und Finchers Liebeserklärung ans Kino ist ab dem 26. November ironischerweise nur zwei Wochen lang in IMAX-Kinos zu sehen, bevor sie am 23. Dezember beim Streamingdienst Netflix landet.