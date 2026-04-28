«Thor»-Darsteller Chris Hemsworth und sein Bruder Liam, bekannt aus «Tribute von Panem», sind längst Weltstars. Ihr Bruder Luke spricht auch für Rollen vor - und erlebt Verwechslungen.

Los Angeles (dpa) – Schauspieler Luke Hemsworth (45) hat laut eigener Aussage wegen seiner berühmten jüngeren Brüder Liam (36) und Chris Hemsworth (42) eher Probleme in Hollywood. Er trage «eine Art Ballast» mit sich, wenn er für neue Rollen vorspreche, erklärte Luke Hemsworth der britischen Zeitung «The Guardian». «Meistens heißt es: „Oh, du bist ja richtig klein!“», erzählt er mit einem Lachen.

Es herrsche wohl die Annahme, «dass das Leben einfach ist, wenn man den Namen Hemsworth trägt, dass man super leicht an Rollen kommt», sagte der Australier. «Meiner Erfahrung nach war es tatsächlich viel schwieriger, und es bringt ein gewisses Stigma mit sich».

«Hin und wieder nennt mich jemand Liam»

Wenn er einen Raum betrete, müsse er immer ganz klarmachen, wer er ist, erzählte Hemsworth. «Aber es kommt immer noch zu Verwechslungen. Hin und wieder nennt mich jemand Liam.» Erst kürzlich habe ihn wieder bei einer Premiere jemand mit dem Namen seines Bruders vorgestellt.

Der Australier berichtete außerdem, dass er und seine beiden Brüder sich jeden Sonntag mit ihren Familien treffen. Sie sähen sich gemeinsam im Fernsehen Kampfsport an und endeten «meistens alle im Ringkampf», sagte Hemsworth.

Luke Hemsworth spielte bereits neben seinem Bruder Liam im Action-Film «Land of Bad» und hatte auch eine Gast-Rolle in den «Thor»-Filmen mit seinem Bruder Chris. Der älteste Hemsworth-Bruder spielt auch in dem neuen Action-Drama «Beast» mit Russell Crowe mit.