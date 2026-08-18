Headey erzählt, warum Sexszenen für sie als junge Schauspielerin beängstigend waren. Und erklärt, wie Intimitätskoordinatoren heute für mehr Schutz am Filmset sorgen.

London (dpa) – Die britische Schauspielerin Lena Headey («Game of Thrones») spricht über ihr großes Unwohlsein als junge Schauspielerin bei Sexszenen. Ihr erster Schauspiel-Job sei an sich «großartig» gewesen, erzählte die 52-Jährige im Podcast «The Guilty Feminist». «Wir hatten ein tolles Team, ich hatte einen wunderbaren Regisseur. Aber die Sexszenen waren wirklich erschreckend für mich. Natürlich.» Headey hatte 1992 ihre erste Filmrolle an der Seite von Jeremy Irons und Ethan Hawke im Drama «Waterland». Darin hätte sie viele Nacktszenen gehabt, sagte Headey.

Früher sei es gängig gewesen, dass Schauspieler sich für Nackt- oder Sexszenen mit Alkohol Mut antranken, erzählte Headey. «Wenn es eine knifflige Szene gibt – man ist ja mittlerweile erwachsener Schauspieler -, sagt man meistens: „Sollen wir nicht einfach ein bisschen Tequila kippen?“ Nur um die Peinlichkeit zu überwinden.»

Regie für neues BBC-Hörspiel «Intimacy»

Inzwischen würden stattdessen an vielen Sets Intimitätskoordinatoren eingesetzt, welche «Ängste lindern» würden und «ein wichtiger Schutz für Schauspieler» seien, erklärte die Britin. Intimitätskoordinatoren unterstützen Regie und Schauspieler bei der Umsetzung intimer Szenen, um sicherzustellen, dass diese in einem sicheren Rahmen entstehen.

Headey spielte später in Filmen wie «Brothers Grimm» und «300» mit. In der Fantasy-Serie «Game of Thrones» spielte sie die Rolle der hinterhältigen Königin Cersei Lannister. Für das neue BBC-Hörspiel «Intimacy» führte sie Regie und verlieh auch dem Hauptcharakter, einer Intimitätskoordinatorin, die Stimme.