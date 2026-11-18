Er gehörte zu den schönsten Filmen in Cannes - und zu den ambitioniertesten: «La Bola Negra» verknüpft drei Geschichten schwuler Männer über Jahrzehnte hinweg. Was das Drama so besonders macht.

Berlin (dpa) – Der Kontrast hätte größer kaum sein können, als die Jury bei den Filmfestspielen in Cannes direkt zwei Filme mit dem Regie-Preis auszeichnete. Zum einen der minimalistisch in schwarz-weiß gehaltene Film «Vaterland» – und zum anderen das opulente, episch inszenierte Drama «La Bola Negra». Das Epos geht für Spanien ins Rennen um den Oscar als «Bester Internationaler Film», frühe Spekulationen räumen ihm schon gute Chancen ein.

Wer den gut zweieinhalbstündigen Film schaut, dürfte verstehen, wieso die Jury die Regisseure Javier Calvo und Javier Ambrossi, die in Spanien als «Los Javis» bekannt sind, mit einem Preis belohnen wollte. «La Bola Negra» (auf Deutsch: «Die schwarze Kugel») verwebt die Geschichten von drei schwulen Männern in den Jahren 1932, 1937 und 2017 miteinander und wechselt dabei immer wieder kunstvoll und äußerst ambitioniert zwischen den Zeitebenen und Figuren.

Worum es in «La Bola Negra» geht

Die Filmemacher finden dafür wunderschöne Bilder und überzeugen mit einem feinen Gespür für Setting und Schnitt. Ausgangspunkt ihres Dramas ist ein unvollendetes Stück des spanischen Dramatikers Federico García Lorca. Im Mittelpunkt von «La Bola Negra» steht die vorsichtige, zarte Annäherung zweier Soldaten aus gegnerischen Lagern während des Spanischen Bürgerkriegs (1936 bis 1939) im Jahr 1937.

Sebastián (Sänger Guitarricadelafuente) kämpft auf der nationalistischen Seite und bewacht den republikanischen Gefangenen Rafael (Miguel Bernardeau). Doch dann verliebt er sich in ihn und schnell wird klar, dass die Liebe keine Chance hat. Zwei weitere Zeitebenen kreisen um die tragische Liebesgeschichte und erklären nach und nach, wie die Figuren aus der Gegenwart und aus dem Jahr 1932 miteinander zusammenhängen.

Glenn Close und Penélope Cruz in Nebenrollen

In Nebenrollen sind US-Schauspielerin Glenn Close als Lorca-Expertin und ihre spanische Kollegin Penélope Cruz als Revuesängerin zu sehen. Der Filmtitel verweist auf Lorcas unvollendeten Text «La Bola Negra» – die schwarze Kugel steht dort für die Ablehnung bei der Aufnahme in einen elitären Club. Der schwule Dichter wurde 1936 von spanischen Faschisten erschossen. Calvo und Ambrossi greifen Motive aus dem Stück sowie aus Alberto Conejeros Theaterstück «La piedra oscura» auf.

Spannend an «La Bola Negra» ist neben der starken Inszenierung besonders der Blick auf queere Identität, Begehren und Erinnerungskultur. Den Spanischen Bürgerkrieg kennen viele meist aus der Sicht der Politik oder aus Geschichtsbüchern, nicht aber aus der Perspektive von schwulen Männern. Der Film zeigt, wie sie ihre Gefühle und Sehnsüchte unterdrücken mussten.

Ganz rund fällt das Werk allerdings nicht aus. Vor allem gegen Ende wird es recht melodramatisch und stellenweise verliert sich der Film in seinen eigenen Ansprüchen. Sehenswert ist er trotzdem – und hätte es verdient, nach Cannes auch bei den Oscars für die großen Ambitionen belohnt zu werden.