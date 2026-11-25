Ein verlorener Handschuh bringt ein Mädchen in dem Kinofilm auf die Spur des Weihnachtsmanns und dessen streng geheimes Versteck. Doch was passiert, wenn Menschen die Weihnachtswerkstatt entdecken?

Berlin (dpa) – «Bist du der echte Weihnachtsmann?»: Die kleine Mari kann es nicht fassen. Das Mädchen hat ihn nach langer Suche gemeinsam mit Oma und Papa in seinem Zuhause hoch im Norden entdeckt. Denn ein Weihnachtswichtel hat zuvor beim Einsammeln der Wunschzettel Mist gebaut: Er hat sich so tollpatschig verhalten, dass er entdeckt wurde. Von einem Menschen! Und dann verliert der Wichtel auch noch einen Handschuh.

In der Weihnachtswelt ist es eine Riesenkatastrophe, solche Spuren zu hinterlassen. Und es kommt auch, wie von den Wichteln und dem Weihnachtsmann befürchtet: Das Mädchen folgt dem Wichtel und findet das vielleicht geheimste Versteck der Menschheit.

Der norwegische Film «Auf der Suche nach der Weihnachtswerkstatt» erzählt ab 26. November diese schöne Kindergeschichte im Kino.

Für diese Kinder ist der Film besonders geeignet

Die Geschichte ist vor allem etwas für die kleinsten Kinogänger im Kindergartenalter (FSK: 0 Jahre). Die Figuren erinnern an das modern gestaltete Sandmännchen – ausgenommen: Lied-Passagen werden als Comic illustriert – und gerade die Wichtel und der Weihnachtsmann haben einen sehr kindlichen, niedlichen Look.

Trailer zum Film