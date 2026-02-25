Schluss machen - und dann noch mit dem Ex über die Beziehung reden? Nichts für Hollywood-Schauspielerin Kate Hudson. Was sie Männern nach einer Abfuhr noch zu sagen hat.

Los Angeles (dpa) – Hollywood-Schauspielerin Kate Hudson geht mit Abfuhren von Männern pragmatisch um. «Wenn ein Mann sagt, dass er es nicht will, dass er kein Interesse hat – dann bin ich weg», erzählte die 46-Jährige in der «Howard Stern Show».

«Ich erinnere mich, dass einmal ein Mann mit mir Schluss gemacht hat und sagte: „Ich glaube einfach, ich kann das nicht mehr“, und ich sagte: „Okay“», schilderte Hudson. «Und er sagte: „Nun, willst du darüber reden?“ Und ich meinte: „Nein. Nicht wirklich.“»

«Es ist vorbei»

Der Mann habe «immer weiter» mit ihr rückblickend über die Beziehung sprechen wollen und sie habe nur gemeint: «Nein, es ist vorbei. Wir sind getrennt. Und jetzt willst du dich mit mir darüber verbinden, dass wir nicht mehr zusammen sind? Nein.»

Hudson ist bekannt aus Filmen wie «Almost Famous – Fast berühmt» (2000) und «Wie werde ich ihn los – in 10 Tagen?» (2003). Für ihre Rolle im Musicalfilm «Song Sung Blue» ist sie in der Kategorie Beste Hauptdarstellerin in diesem Jahr im Rennen um einen Oscar.