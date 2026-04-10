Ab heute ist der neue Film von Schauspieler Jonah Hill zu sehen. In einem Gespräch mit Regisseur Martin Scorsese anlässlich der Veröffentlichung gibt er nun beiläufig Einblicke in sein Privatleben.

Berlin (dpa) – US-Schauspieler Jonah Hill hat in einem Gespräch mit Oscar-Preisträger Martin Scorsese angedeutet, dass er zum zweiten Mal Vater geworden und verheiratet ist. «Ich habe inzwischen zwei Kinder. Das Einzige, was mich jemals von meiner Familie trennen könnte, ist der Schnittraum», sagte der 42-Jährige in dem Gespräch für das US-Magazin «Interview». Auch sprach er dort von seiner «Ehefrau» – verriet aber auch zu ihr keine Details.

Zum Konzept des Interview-Magazins gehört es, dass große Stars miteinander plaudern. So ist es auch hier der Fall. Scorsese hat in Jonah Hills neuem Film «Outcome» eine Rolle. Hill spielte in Scorseses Film «The Wolf of Wall Street» mit. 2023 wurde Hill zum ersten Mal Vater. Das bestätigte damals ein Sprecher des Schauspielers dem «People»-Magazin. Demnach soll Olivia Millar die Mutter sein.

In der Satire-Komödie «Outcome», bei der Hill Regie führt und eine Rolle hat, spielen auch Keanu Reeves und Cameron Diaz mit. Reeves kämpft dort mit der dunklen Seite des Star-Daseins – und stellt sich allerhand existenzielle Fragen. Der Film ist ab heute (10. April) auf Apple TV zu sehen.

Bekanntheit erlangte Hill durch Filme wie «Superbad» (2007), «Die Kunst zu gewinnen – Moneyball» (2011) und «21 Jump Street» (2012). Unter anderem für seine Rolle in «The Wolf of Wall Street» wurde er für einen Oscar als bester Nebendarsteller nominiert.