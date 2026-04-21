Ausgebuchte Eröffnungen in Fulda und Wiesbaden, Hunderte Anfragen und Preise für Kunstwerke von 995 Euro bis in den sechsstelligen Bereich: Was zieht so viele Fans zu Johnny Depps Kunst?

Fulda/Wiesbaden (dpa) – Kunstwerke von Hollywoodstar Johnny Depp (62) sind jetzt in zwei Galerien in Hessen zu sehen. Am Freitag (24.4.) öffnet eine Ausstellung in der Galerie Bilder Fuchs in Fulda, einen Tag später beginnt dann in der Art Gallery Wiesbaden ebenfalls eine Johnny-Depp-Schau. Beide Werkschauen sind bis 24. Mai geöffnet.

Fans, die auf einen Blick auf den Weltstar hoffen, werden aber enttäuscht: Depp («Fluch der Karibik») wird nicht selbst nach Hessen kommen, um seine Kunstwerke vorzustellen. Das Interesse von Besuchern sei aber schon vorab riesig, hieß es aus Fulda und Wiesbaden. Erstmals in Deutschland gezeigt wurden die Kunstwerke des Schauspielers vor rund einem Monat in der kleinen Stadt Emmendingen in Baden-Württemberg.

Editionen und Unikate

Was gibt es zu sehen? In Fulda und Wiesbaden wird den Angaben zufolge eine Auswahl aus Depps aktuellen Grafikeditionen gezeigt, darunter Motive aus «Reflections», «The Bunnyman Genesis», «Five», «Paciderm» sowie «The House That Johnny Built». Außerdem sind Unikate zu sehen, darunter Aquarelle, Zeichnungen und Monoprints.

Preise starten bei 995 Euro und gehen bis zu sechsstelligen Beträgen

Die Preise für Depps Werke beginnen nach Angaben des Fuldaer Galeristen Thomas Stock bei 995 Euro für nummerierte und handsignierte Editionen, sie reichen in diesem Genre bis etwa 7.000 Euro. Unikate starten bei rund 10.000 Euro und können preislich bis in den sechsstelligen Euro-Bereich gehen.

Besonders spannend findet Stock die Edition «Five», da Depp darin die emotionale Erschöpfung in einer schwierigen Lebensphase verarbeitet habe. Das Publikumsinteresse an Depps Werken ist nach seinen Worten schon vorab ungewöhnlich hoch.

Depp ging erstmals 2022 mit seiner Kunst an die Öffentlichkeit, seitdem folgten Ausstellungen unter anderem in New York City, London und Tokio.