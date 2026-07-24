Mit grauem Backenbart, Frack und Zylinder war er kaum zu erkennen: Hollywood-Star Johnny Depp zog auf der Straße und bei der Comic-Con-Messe die Aufmerksamkeit auf sich - als griesgrämige Romanfigur.

San Diego (dpa) – Mit Gehstock, Frack, Zylinder und grauem Backenbart legt sich Johnny Depp (63) für seinen ersten größeren Hollywoodfilm seit Jahren in einem völlig neuen Look ins Zeug. Verkleidet als geiziger Griesgram Ebenezer Scrooge aus dem kommenden Weihnachtsfilm «Ebenezer: A Christmas Carol» überraschte er Fans erst auf der Straße, dann bei der Comic-Con-Messe im kalifornischen San Diego. Dort stellte US-Regisseur Ti West den Trailer für den düster anmutenden Streifen vor, der im November in die Kinos kommen soll.

Nach der Vorlage des Roman-Klassikers «A Christmas Carol» von Charles Dickens spielt Depp den herzlosen Geschäftemacher, für den Gefühle und Warmherzigkeit gerade in der Weihnachtszeit reine Zeitverschwendung sind. Neben Depp wirken unter anderem Andrea Riseborough, Daisy Ridley, Ian McKellen und Rupert Grint mit.

Rückkehr nach Hollywood

Für den «Fluch der Karibik»-Star ist es der erste Hollywoodfilm seit dem schlagzeilenträchtigen Gerichtsstreit mit seiner Ex-Frau Amber Heard wegen Vorwürfen häuslicher Gewalt. Am Ende eines sechswöchigen Verleumdungsprozesses trug Depp im Juni 2022 einen weitgehenden Sieg davon. Ein Jahr später gab er sein Comeback in dem französischen Kostümdrama «Jeanne du Barry». Im August 2024 stellte er dann sein Regiewerk «Modi» vor.

Bei der jährlichen Comic-Con-Messe mit mehr als 100.000 Besuchern stellen Hollywood-Stars neue Filme vor. Studios geben mit Trailern und Diskussionsrunden Einblicke in ihre Projekte.