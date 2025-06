Yoko Ono hört zum ersten Mal alte Telefonmitschnitte von John Lennon – dank einer neuen Doku über das politische Leben des Paares in New York.

Berlin (dpa) – Eine neue Dokumentation über John Lennon und Yoko Ono nähert sich dem berühmten Liebespaar auf ungewöhnliche Weise. Der Film «One To One: John & Yoko» erzählt von der Zeit Anfang der 1970er Jahre, als die beiden in einer kleinen Wohnung im New Yorker Greenwich Village lebten. Es geht vor allem um das politische Engagement des Künstler-Paares.

«One To One: John & Yoko» ist ein lohnenswerter Film, der deutlich macht, welche Umstände den Aktivismus des Paares prägten. Das umfassende Original-Material, das Regisseur Kevin Macdonald dafür verwendet hat, macht den Film, der in Venedig Premiere feierte, besonders sehenswert.

Selbst Yoko Ono erfuhr in der Doku etwas Neues

Statt auf Interviews mit Zeitgenossen zu setzen, zeigt die Doku Konzertaufnahmen aus der Zeit und spielt private Telefonmitschnitte und Videoaufnahmen ab. Einiges davon ist zum ersten Mal zu sehen oder zu hören. Selbst die inzwischen 92-jährige Ono habe Telefonate, die Lennon damals aufnahm, nun zum ersten Mal gehört, erzählte der Produzent Peter Worsley.

Im Mittelpunkt steht ein Benefizkonzert, das Lennon und Ono 1972 im New Yorker Madison Square Garden spielten. Sean Ono Lennon, der 49-jährige Sohn des Paares, hat die Musik für den Film neu abgemischt. Fans kommen in den Genuss von langen Konzertaufnahmen mit berühmten Songs des Ex-Beatles, etwa «Imagine» oder «Power to the People».

Detailgetreu bis auf den «Peanuts»-Kissenbezug

«Schon sehr früh habe ich beschlossen, dass ich nicht versuchen werde, alten Männern auf dem Sterbebett hinterherzulaufen, um ihre letzte John-Lennon-Anekdote zu entlocken», sagte Macdonald.

Stattdessen macht er anhand von alten Fernsehbildern die damalige Zeit lebendig – geprägt von Vietnamkrieg, FBI-Überwachung und breiten Protest-Bewegungen. Als Schreckgespenst kommt immer wieder der damalige US-Präsident Richard Nixon vor. Lennon und Ono schlossen sich mit anderen Aktivisten zusammen, organisierten Proteste und Benefizaktionen.

Für den Film wurde die Zwei-Zimmer-Wohnung, in der Lennon und Ono 18 Monate bis Anfang 1973 lebten, detailgetreu nachgebaut – bis hin zu einem Kissenbezug mit den «Peanuts»-Comicfiguren.