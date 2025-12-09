Jesus-Darsteller Caviezel spielt Brasiliens Ex-Staatschef

Schauspieler Jim Caviezel, bekannt aus «Die Passion Christi», übernimmt in einer neuen Filmbiografie die Rolle des inhaftierten Ex-Präsidenten Jair Bolsonaro. Der erste Trailer ist jetzt erschienen.

Rio de Janeiro (dpa) – Jesus-Darsteller Jim Caviezel (57) verkörpert in einer neuen Filmbiografie den inhaftierten brasilianischen Ex-Präsidenten Jair Bolsonaro. Wie brasilianische Medien berichten, soll das Biopic «Dark Horse» 2026 erscheinen. Wo der Film zu sehen sein wird, war zunächst nicht bekannt.

In einem ersten Trailer ist zu sehen, wie Caviezel – bekannt als Hauptdarsteller in Mel Gibsons «Die Passion Christi» – den wegen eines Putschversuchs zu 27 Jahren Haft verurteilten Rechtspolitiker Bolsonaro verkörpert. Den Berichten zufolge ist ein politischer Verbündeter des früheren Staatschefs als Produzent an Bord, Regie führt der US-Amerikaner Cyrus Nowrasteh (»Falcon Crest», «The Day Reagan Was Shot»).

Für die Dreharbeiten verbrachte Caviezel dem Nachrichtenportal «Veja» zufolge drei Monaten in Brasilien. Die Filmbiografie des umstrittenen Ex-Präsidenten, die ihn als Helden darstellt, soll vollständig auf Englisch sein.

Bolsonaros Sohn Flávio postete auf Instagram ein kurzes Video, das Caviezel sitzend vor einem Spiegel zeigt. In den Kommentaren sollten User ihre Meinung sagen, ob der Blick des Darstellers dem seines Vaters ähnele, schrieb er – ohne konkrete Angaben zu dem Biopic zu machen. Carlos Bolsonaro, ein weiterer Sohn des einstigen Staatsmannes, veröffentlichte ein Foto mit dem Schauspieler und schrieb auf X «Jim Caviezel, danke für alles».