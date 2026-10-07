White und Mikey Madison standen zusammen für einen Film zu Enthüllungen über Facebook vor der Kamera. Auch im echten Leben haben beide Skepsis gegenüber Social-Media-Plattformen.

New York (dpa) – US-Schauspieler Jeremy Allen White versucht mit einem ungewöhnlichen Trick, seinen Social-Media-Konsum einzuschränken. «Ich lösche die App jetzt immer, nachdem ich sie benutzt habe», sagte der 35-Jährige der Deutschen Presse-Agentur in New York.

Wenn er sie wieder nutzen wolle, müsse er den gesamten Prozess erneut durchlaufen. Das bremse ihn aus und halte ihn davon ab, zu Hause ständig auf den Plattformen aktiv zu sein. «Im Großen und Ganzen nutze ich soziale Medien als Werkzeug, zum Beispiel für die Arbeit», sagte der «The Bear»-Star.

Seine Skepsis geht über den eigenen Umgang mit den Plattformen hinaus. Die großen Internetkonzerne hätten bereits «unser aller Leben verändert. Sie beanspruchen bereits einen Großteil unserer Zeit und Aufmerksamkeit», sagt White. «Und meine Sorge um mich selbst, die Welt, insbesondere um junge Menschen und Kinder, ist: Wollen sie wirklich alles? Wollen sie einfach unsere gesamte Aufmerksamkeit und Zeit?»

Facebook-Film «The Social Reckoning»

White spielt in Aaron Sorkins neuem Facebook-Film «The Social Reckoning» den Journalisten Jeff Horwitz. Der Film beschäftigt sich unter anderem mit der Macht sozialer Netzwerke und den sogenannten Facebook Files und basiert auf der Geschichte von Whistleblowerin Francis Haugen, gespielt von Mikey Madison.

Die Oscar-Gewinnerin Madison hält sich nach eigenen Angaben sogar vollständig von sozialen Netzwerken fern. Sie habe in ihrem Erwachsenenleben nie einen Account gehabt und habe auch nicht vor, das zu ändern, sagte die Schauspielerin der dpa.