Die Oscarpreisträgerin spricht über ihre Rolle im Film «Die My Love», ihre Erfahrungen als Mutter und den Umgang mit frühem Ruhm.

Berlin (dpa) – Hollywood-Star Jennifer Lawrence ist nach eigener Aussage zu früh mit plötzlichem Ruhm konfrontiert gewesen. Sie sei mit 20 Jahren «viel zu jung» gewesen, um mit dem Erfolg umzugehen. «Ich erinnere mich noch genau an meine erste große Award Season. Ich saß da in Kleidern, in denen ich mich überhaupt nicht wiedererkannte. Auf einmal hörten mir alle zu – und ich dachte nur: Hört nicht auf mich», sagte die 35-Jährige dem Magazin «Bunte».

In dem Interview äußert sich Lawrence auch über die Herausforderungen von Mutterschaft und Ehe. Die Oscarpreisträgerin, die in dem neuen Film «Die My Love» eine Frau am Rande des Zusammenbruchs spielt, betont, wie wichtig es ihr sei, auch die unperfekten Seiten des Lebens zu zeigen. «Weil das echte Leben sowie das Mamasein genau da stattfindet: im Grau. In diesen Momenten zwischen Liebe und Überforderung. Zwischen Dankbarkeit und Erschöpfung.»

Sie wolle mit ihrer aktuellen Rolle zeigen, dass es in der Realität keine Perfektion gebe, sagt Lawrence. Genau diese Zwischentöne seien für sie die Wahrheit. «Und ich glaube, viele Frauen erkennen sich genau darin wieder – gerade weil es nicht perfekt ist.»

«Ein Badezimmer zu zerlegen, das war extrem befreiend.»

Die Schauspielerin, die selbst Mutter von zwei Kindern ist, schildert, wie ihre eigenen Erfahrungen in die Rolle eingeflossen sind: «Mir hat die Perspektive des Kindes sehr geholfen. Zu verstehen, wie wichtig Verlässlichkeit, Ruhe und eine gleichmäßige Energie für so ein kleines Nervensystem sind.»

«Die My Love» ist ein intensives Filmdrama der Regisseurin Lynne Ramsay, in dem Jennifer Lawrence die Hauptrolle spielt. Der Film erzählt die Geschichte von Grace (gespielt von Jennifer Lawrence), einer jungen Mutter, die mit ihrem Partner Jackson (gespielt von Robert Pattinson) nach Montana zieht und nach der Geburt ihres gemeinsamen Sohnes unter einer Depression leidet. Lawrence beschreibt die Arbeit an dem Film auch als befreiend: «Ein Badezimmer zu zerlegen, das war extrem befreiend.»