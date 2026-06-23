Mit «Klara und die Sonne» wird ein dritter Roman des Literatur-Nobelpreisträgers Kazuo Ishiguro verfilmt – mit Jenna Ortega als Roboter-Mädchen. Auch der Sohn eines Oscar-Gewinners gehört zum Cast.

Los Angeles (dpa) – US-Schauspielerin Jenna Ortega (23) ist im neuen Trailer der Romanverfilmung «Klara und die Sonne» von Regisseur Taika Waititi als Roboter-Mädchen zu sehen. Amy Adams (51) spielt in dem Science-Fiction-Film eine Mutter, die ihrer Teenagertochter Josie die von Ortega verkörperte «künstliche Freundin» Klara gegen deren Einsamkeit kauft. Der Trailer zeigt in anrührenden Szenen, wie Josie ihrer neuen Roboter-Freundin die Welt erklärt und wie Klara in einem Kornfeld stehend zur Sonne spricht.

«Klara und die Sonne» ist die dritte Verfilmung eines Romans des Literatur-Nobelpreisträgers Kazuo Ishiguro. 1993 erschien das Drama «Was vom Tage übrig blieb» mit Anthony Hopkins und Emma Thompson in den Hauptrollen. 2010 folgte Ishiguros dystopischer Roman «Alles, was wir geben mussten» mit Keira Knightley, Andrew Garfield und Carey Mulligan.

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