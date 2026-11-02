Jack Lowden gilt als einer der Favoriten auf die Rolle des James Bond. Der «Slow Horses»-Star findet das schmeichelhaft. Näher will er sich zu den 007-Gerüchten aber lieber nicht äußern.

London (dpa) – Der britische Schauspieler Jack Lowden («Slow Horses»), der als Topfavorit auf die Rolle des James Bond gilt, will sich an den Spekulationen über den nächsten 007-Darsteller nicht beteiligen. «Das ist natürlich sehr schmeichelhaft», sagte der 36-Jährige dem Magazin «GQ». «Es ist schön, für eine Rolle im Gespräch zu sein – ganz egal, um welche es geht. Aber ich möchte die Gerüchte nicht noch weiter anheizen.»

Lowdens Kollege Oldman sorgte für Verwirrung

Das Interview in der aktuellen «GQ»-Ausgabe wurde nach Angaben des Magazins bereits im September geführt. Lowdens «Slow Horses»-Kollege Gary Oldman hatte die Debatte kurz vorher befeuert. In einem Interview sagte Oldman, er habe gehört, die Entscheidung sei bereits gefallen, und deutete an, es könne sich um Lowden handeln. Wenig später ruderte er zurück. Er wisse nicht, wer 007 wird, drücke aber seinem Kollegen die Daumen.

Das gehöre zum Beruf, sagte der in Schottland aufgewachsene Lowden. «Als junger männlicher Schauspieler ist es generell so: Sobald man nicht gerade einen schrägen Künstlertyp spielt, sobald man einen Anzug trägt, wird einem das an den Kopf geworfen.» Unzählige Namen wurden in den letzten Jahren bereits als aussichtsreiche Kandidaten gehandelt.

Letzte Probeaufnahmen abgeschlossen

Laut Medienberichten haben inzwischen die letzten Probeaufnahmen für die Rolle stattgefunden. Eine Entscheidung steht demnach unmittelbar bevor. Die Suche leitet Casting-Direktorin Nina Gold, die auch für «Slow Horses» das Casting durchgeführt hatte.

Neben Lowden werden Callum Turner («Masters of the Air») und Josh O'Connor («The Crown») als Kandidaten gehandelt. Dem Vernehmen nach sind noch weitere Schauspieler im Rennen, deren Namen nicht bekannt sind. Amazon MGM Studios äußert sich nicht dazu. Es heißt, dass die Produzenten einen jüngeren Schauspieler suchen. Die drei genannten Kandidaten sind alle 36 Jahre alt.