Die Gotham Awards gelten als Auftakt der US-Filmpreissaison. Das Drama «In die Sonne schauen» von Mascha Schilinski ist gleich für zwei Preise nominiert. «One Battle After Another» führt die Liste an.

Los Angeles/New York (dpa) – Mit sechs Nominierungen führt die Action-Komödie «One Battle After Another» von US-Regisseur Paul Thomas Anderson den diesjährigen Wettbewerb um die Gotham Awards an. Das Drama «In die Sonne schauen» von der Berlinerin Mascha Schilinski ist mit zwei Nominierungen im Rennen. Es hat Chancen in den Sparten «Bester internationaler Film» und «Bestes Original-Drehbuch».

«In die Sonne schauen» war im August als deutscher Beitrag für das kommende Oscar-Rennen ausgewählt worden. Der Film handelt von vier jungen Frauen, die zu unterschiedlichen Zeiten auf einem Bauernhof in der Altmark leben.

«One Battle After Another» mit Leonardo DiCaprio und Sean Penn in den Hauptrollen ist unter anderem als «Bester Film», für Regie und für die Nebendarsteller Benicio Del Toro und Teyana Taylor nominiert. In der Top-Sparte «Bester Film» sind auch «Bugonia», «Hamnet» und «If I Had Legs I'd Kick You» unter den insgesamt zehn Anwärtern.

Unter den zehn nominierten Schauspielerinnen und Schauspielern in einer Hauptrolle sind Jessie Buckley («Hamnet»), Jennifer Lawrence, («Die My Love»), Ethan Hawke («Blue Moon») und Josh O’Connor («The Mastermind»).

Auftakt der US-Trophäensaison

Die Trophäen-Gala ist für den 1. Dezember in New York geplant. Die seit 1991 verliehenen Preise gelten als Auftakt der US-Filmpreissaison, die im kommenden März mit der Oscar-Verleihung endet.

Die Auszeichnungen werden von einer kleinen Gruppe von Filmschaffenden und Kritikern bestimmt. Zu früheren Gotham-Award-Gewinnern, die später auch den Oscar in der Topsparte «Bester Film» holten, zählen unter anderem «Moonlight», «Spotlight», «Birdman», «Nomadland» und «Everything Everywhere All at Once».