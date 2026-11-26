Vor 50 Jahren wurde Sylvester Stallone mit «Rocky» über Nacht berühmt. Jetzt schaut «I Play Rocky» auf die Entstehung des Boxerfilms. Die Neuentdeckung Anthony Ippolito bringt Stallone packend nahe.

Los Angeles (dpa) – Anthony Ippolito, Mitte zwanzig, Schauspieler mit italienischen Wurzeln – noch nie von ihm gehört? Das dürfte sich mit dem Film «I Play Rocky» schnell ändern. Der Hollywood-Neuling wird in der Branche schon als möglicher Oscar-Kandidat gehandelt. In «I Play Rocky» spielt der New Yorker den jungen Sylvester Stallone in den 1970er Jahren – damals Mitte zwanzig mit Italo-Look, ein mittelloser Nobody, der davon träumt, als Schauspieler berühmt zu werden.

«I Play Rocky» ist keine Fortsetzung der «Rocky»-Filmreihe um den Boxer Rocky Balboa. Vielmehr erzählt US-Regisseur Peter Farrelly (69, «Green Book – Eine besondere Freundschaft») Stallones legendäre Erfolgs-Story: von seiner schleppenden Schauspielkarriere gefrustet, schrieb er damals das Drehbuch für den Underdog-Film «Rocky» – und damit sich selbst die Rolle des fiktiven Boxers auf den Leib. Hollywood-Produzenten wollten das Skript, nicht aber den jungen Mann mit leichter Gesichtslähmung und nuschelnder Stimme als Darsteller.

«Rocky» als Oscar-Sensation

Das Angebot für Stallones Drehbuch schoss in die Höhe, aber er weigerte sich beharrlich, die Rolle abzugeben. Am Ende wurde der Film genehmigt, zwar nur mit kleinem Budget, aber er durfte den Boxer spielen.

«Rocky» avancierte 1977 mit zehn Nominierungen zur Oscar-Sensation. Das Box-Drama holte die Auszeichnungen als bester Film sowie für Regie und Schnitt. Stallone selbst, der für das Originaldrehbuch und als Hauptdarsteller nominiert war, ging leer aus, doch der weltweite Kassenschlager machte ihn auf einen Schlag bekannt.

Packender Stoff für ein Biopic – Lob von Stallone

Der Filmtitel «I Play Rocky» stammt von Stallones beharrlicher Sturheit, er werde «Rocky» spielen. Bei der Verfilmung seiner Lebensgeschichte mischte der jetzt 80 Jahre alte Star persönlich nicht mit. Aber er zeigte sich kürzlich von Ippolitos Darstellung begeistert. «Er schauspielert nicht. Er wird zu der Person», lobte Stallone im Interview mit «CBS Mornings» seinen jungen Doppelgänger. Es sei völlig surreal zu sehen, wie treffend er ihn verkörpere. «Ich bin tatsächlich so gelaufen. Ich habe so gesprochen», sagte Stallone.

Für Ippolito (27), der in der Miniserie «The Offer» (2022) den jungen Al Pacino mimte, ist es die erste Spielfilm-Hauptrolle. Man glaubt, den jungen Stallone aus «Rocky» auf der Leinwand zu sehen – die tiefe Stimme, der Schlafzimmerblick, die Mischung aus Selbstzweifel, Ehrgeiz und Durchhaltevermögen.

Schwerer Start in New York

Die Story beginnt in New York mit Stallone als erfolglosem und ständig abgebranntem Schauspieler. Ein schäbiges Zimmer, rohe Eier zum Frühstück. Das Geld ist so knapp, dass er sich auf eine Rolle in einem Erotikfilm einlässt. Er jobbt in einem Kino und lernt dort die angehende Fotografin Sasha Czack (AnnaSophia Robb), die seine erste Ehefrau wird, kennen.

Auch die schwierige Kindheit Stallones, unter einem strengen und gewalttätigen Vater, wird angerissen. Matt Dillon («L.A. Crash») spielt Frank Stallone Sr., der seinen erwachsenen Sohn vor der Freundin mit abschätzigen Worten niedermacht.

Hinter Hollywoods Kulissen

Zusammen versucht das Paar sein Glück in Hollywood. Das Geld reicht vorn und hinten nicht. Stallone stürzt sich ins Drehbuchschreiben. Inspiriert von einem Boxkampf zwischen Muhammad Ali und dem Underdog Chuck Wepner, der gegen den Champion fast 15 Runden durchhält, bringt er in dreieinhalb Tagen ein Skript zu Papier – über einen Außenseiter, der alle Widerstände überwindet.

Wie Stallone diese Geschichte und sich als Schauspieler in Hollywood verkauft, ist fesselnder Stoff. «I Play Rocky» schaut mit Humor hinter die Kulissen des Filmgeschäfts auf das Tauziehen mit Produzenten und Studios. Die Geldgeber wollten einen Star wie Ryan O’Neal oder Burt Reynolds für die Rolle des Rocky Balboa. Am Ende der Kompromiss: Stallone darf selbst in den Ring steigen, aber «Rocky» wird als Billigproduktion gedreht, um das finanzielle Risiko mit dem Neuling einzugrenzen.

Dreharbeiten in Philadelphia

Sie seien weder Robert Redford noch Steven Spielberg, so die bissige Bemerkung von Regisseur John G. Avildsen (gespielt von Jay Duplass), der «Rocky» 1976 inszenierte. Der junge Stallone, der nie zuvor geboxt hatte, trainiert verbissen. Er ist ehrgeizig, aber auch voller Selbstzweifel, ob er als Schauspieler wirklich gut genug ist. An allen Ecken wird gespart. Gedreht wird nicht im teuren New York, sondern in den Straßen von Philadelphia, teilweise ohne Genehmigung. In einer berühmten Laufszene rennt er zum Training die Stufen des Philadelphia Art Museums hoch.

An sich glauben

Man muss «Rocky» nicht unbedingt gesehen haben oder ein großer Fan von Stallones späteren Action-Streifen sein, um sich für «I Play Rocky» zu begeistern. Der Film fesselt von Beginn an durch die emotionale Achterbahnfahrt des Schauspielers, der den Glauben an sich selbst nicht verliert.

Den Oscar-Triumph im Jahr 1977 enthält Regisseur Farrelly den Zuschauern nicht vor. Am Ende baut er Original-Aufnahmen von der Gala mit dem sichtlich gerührten Stallone auf der Oscar-Bühne ein. Der ergraute Hollywood-Star brachte kürzlich seine Memoiren hinaus. Im Nachwort des Buches «The Steps» sinniert Stallone, dass er und viele andere sich mit der Geschichte von Rocky Balboa eng verbunden fühlen: «Es geht schlicht darum, nicht aufzugeben, wenn es schwierig wird». Das bringt Ippolito in «I Play Rocky» stark rüber, nicht durch Muskelkraft, sondern mit packender Sensibilität.