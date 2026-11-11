Johnny Depp gibt nach acht Jahren mit «Ebenezer – Eine Weihnachtsgeschichte» sein Hollywood-Comeback. Wie er Dickens’ geizigen Scrooge spielt – und was das mit Horrorfilmen zu tun hat.

London (dpa) – Charles Dickens' Klassiker «Eine Weihnachtsgeschichte» aus dem Jahr 1843 ist seit der Stummfilmzeit Dutzende Male verfilmt worden. Die älteste bekannte Version entstand schon 1901 in London. Regie führte der Zauberkünstler Walter R. Booth, der für die damalige Zeit beachtliche Spezialeffekte kreierte.

Später folgten diverse Hollywood-Versionen. Bill Murray gab in der modernen Variante «Die Geister, die ich rief» (1988) einen zynischen TV-Manager. In «Die Muppets Weihnachtsgeschichte» (1992) spielte Michael Caine den Geizhals an der Seite von Kermit und Co. Jim Carrey schlüpfte in Robert Zemeckis' Animationsfilm «Disneys Eine Weihnachtsgeschichte» (2009) gleich in mehrere Rollen.

In «Ebenezer – Eine Weihnachtsgeschichte» spielt Johnny Depp den titelgebenden Ebenezer Scrooge. Für den 63-Jährigen ist es nach dem öffentlich ausgetragenen Rechtsstreit mit seiner Ex-Frau Amber Heard der erste Hollywood-Film seit acht Jahren («Phantastische Tierwesen: Grindelwalds Verbrechen»). In der Zwischenzeit drehte er unter anderem das französische Historiendrama «Jeanne du Barry – Die Favoritin des Königs» (2023). Bei der «Ebenezer»-Premiere in London wurde er von jubelnden Fans am Roten Teppich empfangen.

Auch seine Co-Stars schwärmten von der Arbeit mit Depp, insbesondere «Harry Potter»-Star Rupert Grint und Sam Claflin («Enola Holmes»). Zum starken Ensemble gehören außerdem Ian McKellen («Der Herr der Ringe»), Andrea Riseborough («To Leslie»), Daisy Ridley («Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers») und Tramell Tillman («Severance»). Regie führte der US-Amerikaner Ti West, der sich vor allem mit der Horror-Trilogie «X», «Pearl» und «MaXXXine» einen Namen gemacht hat.

Drei Geister in einer Nacht

London im 19. Jahrhundert: Ebenezer Scrooge (Johnny Depp) ist ein reicher, aber geiziger und verbitterter Geschäftsmann, der nur fürs Geldverdienen lebt. Sein Schreiber Bob Cratchit (Rupert Grint) schuftet für einen Hungerlohn und muss sogar um einen freien Weihnachtstag bitten, obwohl er eine Familie mit einem kranken Sohn, dem kleinen Tim, ernähren muss. Für Scrooge ist Weihnachten «Humbug». Die Einladung seines Neffen Fred (Sam Claflin) zum Festessen schlägt er aus.

Doch an Heiligabend erscheint ihm der Geist seines verstorbenen Geschäftspartners Jacob Marley (Ian McKellen) und kündigt drei weitere Besucher an. Scrooge erlebt eine unheimliche Nacht, die ihn mit vielen unangenehmen Wahrheiten konfrontiert. Die Geister der vergangenen, der gegenwärtigen und der zukünftigen Weihnacht führen ihn durch sein Leben und zeigen ihm, was ihn erwartet, wenn er sich nicht grundlegend ändert. Scrooge gerät ins Grübeln.

Gruselig, aber kein Horrorfilm

«Eine Weihnachtsgeschichte» ist auch eine Geistergeschichte. Ti West nutzte bei seiner Verfilmung bewusst Elemente des Horrorkinos: düstere visuelle Effekte, wuchtiges Sounddesign und kleine Schreckmomente, wie man sie aus dem Genre kennt. Die Geister, allen voran Andrea Riseborough als Geist der vergangenen Weihnacht, sehen deutlich gruseliger aus als in anderen Verfilmungen.

Einen Horrorfilm hat Ti West – glücklicherweise – nicht aus Dickens' Geschichte gemacht. Wirklich furchterregend wird es nie. Dafür amüsiert er mit kleinen Anspielungen, etwa wenn Johnny Depp als Scrooge von seinem Bett verschluckt wird – so wie in seiner Rolle als Glen in Wes Cravens Horrorklassiker «Nightmare – Mörderische Träume» (1984), besser bekannt als «A Nightmare on Elm Street».

Szenenbild und Ausstattung lassen das viktorianische London ansehnlich aufleben. Dem Stoff von Dickens fügt die neue Verfilmung wenig Neues hinzu. Sie ist nah an der literarischen Vorlage. Die Geschichte wird solide und überwiegend linear erzählt. Es gibt dabei zwar auch ein paar Längen, insgesamt ist «Ebenezer – Eine Weihnachtsgeschichte» jedoch unterhaltsam, witzig und – so wie es sich gehört – auch bewegend.

Johnny Depp herrlich kauzig

Vor allem lebt der Film von seiner tollen Besetzung. Rupert Grint, der in den «Harry Potter»-Filmen Ron Weasley spielte, überzeugt als herzensguter, leidgeprüfter Bob Cratchit. Sam Claflin spielt Scrooges Neffen, der den Glauben an das Gute im Menschen nie verliert. Und auch die Geister – Ian McKellen, Andrea Riseborough und Tramell Tillman – sind gelungen.

Der Star des Films ist natürlich Depp. Der Schauspieler, der als Captain Jack Sparrow in der «Fluch der Karibik»-Reihe Kultstatus erlangte, ist schließlich Spezialist für exzentrische Figuren – von «Edward mit den Scherenhänden» und «Ed Wood» bis zu «Sweeney Todd – Der teuflische Barbier aus der Fleet Street» oder dem Vampir Barnabas Collins in «Dark Shadows».

Als Grantler Scrooge ist Depp nun wieder herrlich kauzig, ohne die Figur zur Karikatur zu machen. Mit zunehmender Dauer bröckelt die harte Schale des alten Griesgrams, und Depp zeigt dessen verletzliche Seite – leise und sehr bewegend. So wird es am Ende noch richtig rührend.

Puristen werden in «Ebenezer» nicht allzu viel finden, was sie nicht schon kennen. Und wer Weihnachtsfilme ohnehin für Kitsch hält, wird sich auch von diesem nicht bekehren lassen. Alle anderen bekommen eine prächtig ausgestattete, werkgetreue Version des Klassikers – und einen Johnny Depp, der als Schauspieler immer noch herausragend ist.