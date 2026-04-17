Schon 1986 und 2022 hob Tom Cruise in den «Top Gun»-Filmen als Kampfpilot ab - mit Riesenerfolg. Jetzt steigt der Hollywood-Star wieder ins Flugzeug.

New York (dpa) – Hollywood-Star Tom Cruise (63) steigt auch für den dritten Teil der «Top Gun»-Erfolgsfilmreihe wieder in den Kampfjet. An einem Drehbuch für den Film werde derzeit gearbeitet, bestätigte das Filmstudio Paramount Pictures bei der CinemaCon-Messe in Las Vegas. Cruise und auch Produzent Jerry Bruckheimer sollen wieder dabei sein. Weitere Einzelheiten wurden zunächst nicht mitgeteilt.

Der erste Teil der Erfolgsreihe – «Top Gun – Sie fürchten weder Tod noch Teufel» – war 1986 erschienen. 2022 kam «Top Gun: Maverick» heraus, der sechs Oscar-Nominierungen erhielt. Cruise spielte jeweils den Kampfpiloten Pete «Maverick» Mitchell.