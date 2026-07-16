Sie ist 59 Jahre alt – und hört Leute sagen: Setz dich doch zur Ruhe. Aber Hollywood-Star Halle Berry hat eine eindeutige Antwort.

Los Angeles (dpa) – Oscar-Preisträgerin Halle Berry hat nicht vor, bald mit ihrer Arbeit aufzuhören. «Menschen fragen mich: Willst du weiter arbeiten und Filme drehen? Und ich sage: Ja, warum sollte ich nicht?», sagte die Schauspielerin (59) im Podcast «Making Space» mit Hoda Kotb.

Im Gespräch erzählte sie weiter: «Die Leute sagen: Du hast so viel gemacht, ist es nicht an der Zeit aufzuhören und sich niederzulassen und einfach im dauerhaften Urlaub zu sein?» Diese Erwartung, sich nach harter Arbeit zur Ruhe zu setzen, komme mit dem Älterwerden. «Ich fordere das immer heraus: Aber was heißt, sich zur Ruhe setzen?»

Arbeiten als Lebenssinn

Sie habe ihr ganzes Leben gearbeitet, das habe ihr bestätigt, wer sie sei, und ihr einen Sinn gegeben, erklärte Halle Berry. «Warum sollte ich das alles aufgeben – und was dann?» Für sie hätten diese Fragen und Erwartungen einen Unterton. «Als ob das Leben vorbei ist oder wir keinen Wert mehr haben oder was wir sagen, nicht mehr bedeutend ist. Als ob unser Beitrag nicht mehr so wichtig ist, wie er in unserer Jugend war.»

Halle Berry gewann mit ihrer Rolle in «Monster's Ball» den Oscar als beste Hauptdarstellerin. Vor kurzem war sie im Thriller «Crime 101» zu sehen, verkörperte dort eine Versicherungsmaklerin. Sie feiert im August ihren 60. Geburtstag.