Mit Neugier und Leidenschaft: Maggie Gyllenhaal leitet die Jury der diesjährigen Filmfestspiele in Venedig. In dieser Rolle darf sie über den Goldenen Löwen entscheiden.

Venedig (dpa) – Die US-Regisseurin und Schauspielerin Maggie Gyllenhaal übernimmt in diesem Jahr den Jury-Vorsitz der Filmfestspiele von Venedig. Die 48-Jährige wird im September bei der 83. Auflage des Festivals den Goldenen Löwen für den besten Film verleihen, wie die Biennale mitteilte. Die Festspiele in der italienischen Lagunenstadt finden vom 2. bis 12. September statt.

Gyllenhaal, die sowohl als Darstellerin als auch als Filmemacherin arbeitet, erklärte, sie freue sich über die Ernennung und wolle sich von «Neugier, Bewunderung und Leidenschaft» leiten lassen. Festivaldirektor Alberto Barbera würdigte ihren bisherigen künstlerischen Weg. Gyllenhaals Regiedebüt «Frau im Dunkeln» war 2021 in Venedig für das beste Drehbuch ausgezeichnet worden.

Maggie Gyllenhaal ist die Schwester des Schauspielers Jake Gyllenhaal (45). Die beiden stammen aus einer Filmfamilie und standen schon früh gemeinsam vor der Kamera. Trotz ihrer jeweils eigenständigen Karrieren betonen sie in Interviews immer wieder ihren gegenseitigen Respekt und ihre Unterstützung füreinander.