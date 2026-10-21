Hollywood-Star beruhigt Fans
Glenn Close am Stock – «Keine Sorge, fühle mich großartig»
Glenn Close
Glenn Close hat eine Hüftoperation hinter sich. (Archivbild)
James Manning. DPA

In einer Videobotschaft richtet sich Glenn Close an ihre Fans. Anlass dafür: Die Schauspielerin war zuletzt mit einem Gehstock fotografiert worden. Nun verrät die 79-Jährige den Grund.

Lesezeit 1 Minute

Los Angeles (dpa) – Hollywood-Ikone Glenn Close, die kürzlich mit einem Gehstock fotografiert wurde, hat mit einer persönlichen Erklärung auf Sorgen ihrer Fans reagiert. Nach einer Hüftoperation sei sie derzeit auf den Stock angewiesen, sagte die 79-jährige Schauspielerin in einer auf Instagram veröffentlichten Videobotschaft. «Meine linke Hüfte war in einem wirklich schlechten Zustand», aber niemand müsse sich Sorgen machen: «Ich fühle mich großartig.» Sie halte sich in Schuss, um bald wieder Termine wahrzunehmen.

Kommende Woche möchte Close in London bei der Premiere von «Die Tribute von Panem: Sunrise on the Reaping» dabei sein. Darin spielt sie die Rolle der Drusilla Sickle. Danach werde sie in New York zur Premiere der zweiten Staffel der Serie «All's Fair» erwartet, erzählt Close.

Am 15. November soll Close mit einem Oscar-Ehrenpreis ausgezeichnet werden. Auch der Animationskünstler Floyd Norman und der britische Regisseur Ridley Scott werden Sonderehrungen erhalten. Die Preise werden im Rahmen der «Governors Awards»-Gala in Los Angeles überreicht.

Close hat in vielen Filmen wie «Eine verhängnisvolle Affäre» mitgespielt und ist unter anderem als Bösewichtin Cruella de Vil aus «101 Dalmatiner» bekannt. Sie war bereits achtmal für einen Oscar nominiert, hat die begehrte Trophäe aber nie gewonnen.

© dpa-infocom, dpa:261021-930-869617/1

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