Los Angeles (dpa) – Der aus der «Herr der Ringe»-Filmreihe bekannte Schauspieler Sean Astin ist neuer Vorsitzender der wichtigen US-Schauspielgewerkschaft SAG-AFTRA. Der 54-Jährige erhielt 79,25 Prozent aller Stimmen, teilte die Gewerkschaft mit. Astin spielte in der Trilogie den Hobbit Sam, der als bester Freund an der Seite der Hauptfigur Frodo steht. Astin folgt in dem Amt auf Fran Drescher (67, «Die Nanny»).

SAG-AFTRA («Screen Actors Guild–American Federation of Television and Radio Artists») hat laut eigenen Angaben mehr als 160.000 Mitglieder und ist ein wichtiger Verhandlungspartner für Produktionsfirmen. 2023 hatte die Gewerkschaft mit einem viermonatigen Streik zu höheren Tantiemen und besserem Schutz vor dem Einsatz künstlicher Intelligenz die Film- und Fernsehproduktion in den USA lahmgelegt.