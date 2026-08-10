Zur Halbzeit des 79. Filmfestivals Locarno liegen eine deutsch-ukrainische und eine französisch-indische Ko-Produktion besonders gut im Rennen um eine der begehrten Auszeichnungen.

Locarno (dpa) – Die deutsche Regisseurin Isabelle Stever («Das Wetter in geschlossenen Räumen») darf auf eine Ehrung beim 79. Internationalen Filmfestival Locarno hoffen. Ihr als deutsch-ukrainische Gemeinschaftsproduktion realisiertes Drama «I Rarely Wake Up Dreaming» («Ich wache selten träumend auf») hat in der ersten Festival-Halbzeit einen besonders starken Eindruck hinterlassen.

Isabelle Stever blickt zusammen mit ihrer ukrainischen Drehbuchautorin Anna Melikova hinter die Bilder des Ukraine-Krieges, die tagtäglich in aller Welt in den Nachrichten erscheinen. Sie erzählen die Liebesgeschichte von Olya und Oleh. Das Miteinander des Paares muss schon allein deshalb manche Hürde überwinden, weil Oleh gerade eine Umwandlung von einer weiblichen zu einer männlichen Identität durchmacht. Dazu stößt das Kriegsgeschehen die beiden in existenzielle Konflikte. Es ist fraglich, ob ihre Gefühle füreinander das auf Dauer aushalten.

Film durchbricht traditionelle Muster

Neben der eindeutigen Absage an jegliche Art von Gewalt besticht der Film dadurch, dass er ohne Sentimentalität traditionelle Muster von Männlichkeit und Weiblichkeit beleuchtet. Die Intensität der Story und des Spiels der ukrainischen Laiendarsteller Tania Myronyshena und Markus Bright in den Hauptrollen sorgt für eine große Wahrhaftigkeit. Dabei weist die Auseinandersetzung mit Problemen der Selbstverwirklichung in modernen bürgerlichen Gesellschaften weit über die Geschichte von Olya und Oleh hinaus. Viele in Locarno sehen «I Rarely Wake Up Dreaming» schon jetzt als Kandidat für eine Auszeichnung.

Stark beachtet wurde daneben das französisch-indische Episodendrama «Rehmat» («Mitgefühl»). Auch dieser Film des indischen Regisseurs Gurvinder Singh bekam viel Beifall. In einem leisen, fast märchenhaften Ton wird in drei ineinander verwobenen Storys von Menschen in der im Jahre 1947 anlässlich der Unabhängigkeit Indiens aufgeteilten Provinz Punjab erzählt. Die Folgen der damaligen politischen Entscheidung prägen noch heute den Alltag, sorgen für Furcht, Hass, Intoleranz.

Vorurteilsfrei aufeinander zuzugehen

Das eindringliche Drama fokussiert nicht auf die dunklen Seiten des historischen Erbes, sondern auf Möglichkeiten des Miteinanders. Ohne falsches Pathos wird gezeigt, wie wichtig es sein kann, vorurteilsfrei aufeinander zuzugehen und einander zuzuhören. In dem bisher vor allem von düsteren Gesellschaftsbildern geprägten Wettbewerb nimmt auch dieser Film für sich ein, weil er überzeugend und fesselnd den Glauben an schlichte Menschlichkeit feiert.

Davon ist in «Ich ist ein Anderer» vom deutschen Regisseur Felix Randau («Der Mann aus dem Eis») nichts zu spüren. In dem Kammerspiel steht eine historische Figur im Zentrum: Felix Kersten (1898 – 1960), der Masseur des Reichsführers SS Heinrich Himmler, einem der Massenmörder des faschistischen Terrorregimes in Deutschland zwischen 1933 und 1945. Kersten hat sich nach Ende des Zweiten Weltkriegs als Retter zahlreicher Juden und KZ-Häftlinge dargestellt. Bis heute ist nicht klar, ob seine Behauptungen stimmen oder nicht.

Vernunft und Respekt auch in härtesten Kontroversen

Der Film geht nicht der Frage nach, was wahr ist und was nicht. In einem geistigen Duell zwischen einer fiktiven Journalistin (Valerie Pachner) und Kersten (Claes Bang) geht es um die Grundsatzfrage, wie Menschen entgegengesetzter Haltungen einander begegnen können, ohne aufeinander loszugehen. Damit hat der Film eine deutliche Aktualität. Claes Bang hat diesen Aspekt zur Präsentation des Films in Locarno betont. Er sagte, ihm sei es wichtig zu zeigen, dass Hass und Schmähungen nie nützlich sind, sondern immer zu Katastrophen führen, dass Vernunft und Respekt auch in härtesten Kontroversen die Oberhand behalten.

Eine Chance auf den Goldenen Leopard hat «Ich ist ein Anderer» nicht, der Film lief außerhalb des Wettbewerbs in einer der Freiluftaufführungen auf der Piazza Grande von Locarno. Bis zu 9.000 Zuschauer finden in dem Freiluftkino Platz. Hier werden dann auch der Goldene Leopard und die anderen Auszeichnungen am Abend des 15. August verliehen.

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