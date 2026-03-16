Academy Awards
Erste Frau mit Kamera-Oscar: Autumn Durald Arkapaw
98. Oscar-Verleihung
Autumn Durald Arkapaw gewinnt als erste Frau den Preis für Kameraführung.
Jordan Strauss. DPA

Erstmals holt eine Frau den Oscar für die beste Kameraführung: Autumn Durald Arkapaw überzeugt mit düsteren Bildern in einem Vampirfilm, der mehr als nur Horror bietet.

Lesezeit 1 Minute

Los Angeles (dpa) – Autumn Durald Arkapaw hat als erste Frau den Oscar für die beste Kameraführung gewonnen. Die 46-Jährige wurde in Hollywood für ihre Arbeit am Vampir-Südstaatendrama «Blood & Sinners» von Regisseur Ryan Coogler ausgezeichnet.

Der Film mit dem Originaltitel «Sinners» war als Oscar-Favorit und mit einer Rekordzahl von 16 Nominierungen ins Rennen gegangen. Der Film ist ein außergewöhnlicher Vampir-Genremix, der sich um Rassismus, Freiheit und Identität dreht, von Blues und Folkmusik unterlegt.

Arkapaw hat bereits für den Sci-Fi-Actionfilm «Black Panther: Wakanda Forever» mit Coogler zusammengearbeitet.

© dpa-infocom, dpa:260316-930-821429/1

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Kultur

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