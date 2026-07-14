Sie war in mehr als 150 Filmen dabei - und auch in «House of Cards». Jetzt bekommt die Hollywood-Schauspielerin im Alter von 93 Jahren bei den Filmfestspielen in Venedig den Ehrenpreis.

Venedig (dpa) - Die Hollywood-Schauspielerin Ellen Burstyn bekommt bei den diesjährigen Filmfestspielen von Venedig den Ehrenpreis. Die 93-Jährige («Der Exorzist», «Alice lebt hier nicht mehr», «Interstellar») wird mit einem Goldenen Löwen für ihr Lebenswerk ausgezeichnet, wie die Festivalleitung mitteilte. Burstyn war insgesamt sechsmal für einen Oscar nominiert - und gewann ein einziges Mal. Zu ihren bekannteren Rollen in jüngerer Zeit gehört die Rolle als Mutter der First Lady in der US-Streamingserie «House of Cards».

Burstyn reist zur Verleihung

Festivaldirektor Alberto Barbera begründete die Auszeichnung damit, dass Burstyn über 50 Jahre hinweg amerikanisches Kino geprägt habe. «Sie hat unvergesslichen Frauenfiguren Tiefe und Komplexität verliehen», erklärte der Italiener. Die Schauspielerin kündigte an, trotz ihres hohen Alters im September persönlich zur Preisverleihung in die Lagunenstadt zu kommen. Venedig sei eine ihrer absoluten Lieblingsstädte weltweit. «Ich fühle mich so geehrt, so glücklich, so dankbar! Wirklich wow!»

Ebenfalls für sein Lebenswerk wird in Venedig dieses Jahr Hollywood-Star George Clooney (65) mit einem Goldenen Löwen ausgezeichnet, was bereits seit vergangener Woche bekannt. Er kommentierte den Preis mit den Worten: «Das bedeutet wahrscheinlich, dass ich alt bin. Aber ich nehme ihn.»

Wettbewerbsfilme folgen später

Die Film-Biennale (auch bekannt als Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica) findet in diesem Jahr vom 2. bis 12. September statt. Sie gehört zu den wichtigsten Filmfestivals der Welt. Die diesjährigen Wettbewerbsfilme werden später in diesem Monat bekanntgegeben. In der Vergangenheit handelt es sich vielfach um Filme, die dann auch Oscar-prämiert wurden.