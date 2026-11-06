Die Hochzeit seiner ältesten Tochter im Februar war nicht einfach für Ethan Hawke, wie der Schauspieler nun erzählt. Warum er den neuen Ehemann als «frech» bezeichnet.

Los Angeles (dpa) – Hollywood-Star Ethan Hawke (55) spricht über seine Konkurrenz-Gefühle zum neuen Ehemann seiner Tochter Maya Hawke (28). «Dieses Jahr hat sich alles ein bisschen verändert, weil nämlich meine Tochter geheiratet hat», erzählte Hawke in der «Tonight Show» von Jimmy Fallon. «Ich mag es, wenn die Familie zusammen ist, und jetzt ist sie mit diesem Clown zusammen», erklärte Hawke mit gespielter Empörung dem lachenden Moderator.

Wie aus einem Interview der «Cosmopolitan» mit Maya Hawke vor einigen Tagen hervorgeht, heiratete die Schauspielerin am Valentinstag (14. Februar) dieses Jahres den Musiker Christian Lee Hutson. Hutson sei zugegeben ein «toller Kerl», sagte Ethan Hawke und ergänzt dann jedoch klagend: «Aber dieser Typ hat die Frechheit, seinen Geburtstag am Tag vor meinem zu haben.» Sein Schwiegersohn «stiehlt mir mit meiner eigenen Tochter die Show».

Trotzdem war die Hochzeit seiner ältesten Tochter «der schönste Tag meines Lebens», wie Hawke einräumt. «Ich habe Glück, denn dieser Typ ist ein toller junger Mann.»

Maya Hawke stammt aus Ethan Hawkes früherer Ehe mit der Schauspielerin Uma Thurman. Sie selbst ist ebenfalls Schauspielerin und spielte unter anderem im Netflix-Hit «Stranger Things» mit. Ethan Hawke hat insgesamt vier Kinder. Mit Thurman hat er noch einen Sohn, mit seiner neuen Ehefrau Ryan Shawhughes hat er zwei weitere gemeinsame Töchter.