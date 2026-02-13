Ein KI-Clip zeigt Tom Cruise und Brad Pitt im Filmkampf – und lässt den etablierten Hollywood-Drehbuchautor Rhett Reese um seinen Beruf fürchten. Was macht ihn so nervös?

Berlin (dpa) – Tom Cruise und Brad Pitt kämpfen miteinander, doch nichts davon ist echt: Drehbuchautor Rhett Reese («Deadpool & Wolverine») sorgt sich wegen eines Kurzclips, der von einer künstlichen Intelligenz (KI) erstellt wurde, um seinen Job. «Ich sag’s nicht gern. Aber es ist wahrscheinlich vorbei mit uns», schrieb Reese zu dem Video auf der Plattform X.

Schon bald könnten Filme mit Hollywood-Qualität von einer einzigen Person am Computer erstellt werden. «Klar, wenn diese Person nichts kann, wird auch der Film miserabel sein. Aber wenn sie über das Talent und den Geschmack eines Christopher Nolan verfügt – und so jemand wird bald kommen –, dann wird das Ergebnis überwältigend sein.»

Drehbuchautor sorgt sich um seine Kollegen – und um sich

In dem Video, das Reese teilte, sind die Hollywood-Stars Tom Cruise (63) und Brad Pitt (62) zu sehen, wie sie sich einen Faustkampf in einer Trümmerlandschaft liefern. Das Video sieht täuschend echt aus. Der irische Regisseur Ruairi Robinson hatte das Video gepostet und dazu geschrieben, dass es mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz auf Grundlage einer kurzen Anweisung erstellt worden sei.

Reese stellte in einem weiteren Post auf X klar, dass er überhaupt nicht begeistert davon sei, dass KI in kreative Bereiche vordringt. «Im Gegenteil – ich habe Angst. So viele Menschen, die ich liebe, stehen vor dem Verlust ihres geliebten Berufs. Ich selbst bin auch gefährdet», schrieb der Drehbuchautor weiter. Reese schrieb auch das Drehbuch für die Zombie-Komödie «Zombieland» aus dem Jahr 2009.