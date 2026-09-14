Sandra Hüller neben Tom Cruise, Neues aus der «Tribute von Panem»- und «Avengers»-Reihe und die Facebook-Enthüllungsgeschichte: Auf diese Kinofilme können sich Fans in den kommenden Monaten freuen.

Berlin (dpa) – Die Filmfestspiele in Venedig sind vorbei, jetzt startet in den kommenden Tagen schon einer der vielversprechendsten Titel aus dem Festivalprogramm im Kino. «Primetime» von Lance Oppenheim, in dem Robert Pattinson den umstrittenen US-Fernsehjournalisten Chris Hansen spielt. Der Film läuft am 24. September an. Daneben gibt es aber auch eine Reihe anderer Kino-Highlights für die kälteren Tage. Eine Auswahl.

«Digger»

Viel ist bislang nicht über den neuen Film mit Hollywoodstar Tom Cruise bekannt. Bekannt ist aber schon, dass er in «Digger» in einem völlig anderen Look zu sehen ist, mit Bierbauch und schütterem Haar. Der Action-Star («Top Gun», «Mission: Impossible») spielt einen exzentrischen Ölbaron namens Digger Rockwell, der sich als Retter der Menschheit beweisen muss, nachdem er eine Katastrophe ausgelöst hat.

An der Seite von Cruise wird die deutsche Schauspielerin Sandra Hüller zu sehen sein. Welche Rolle sie genau übernimmt, ist bislang unklar. «Digger» von Alejandro González Iñárritu («The Revenant – Der Rückkehrer», «Birdman») soll am 1. Oktober in den Kinos starten. Das Studio Warner Bros. hatte den Film als «Komödie von katastrophalen Dimensionen» beschrieben.

«Corpus Delicti»

Basierend auf dem Bestseller von Juli Zeh kommt am 1. Oktober auch dieser Film der Regisseurin Lena Stahl («Mein Sohn») ins Kino. Der Cast ist für deutsche Verhältnisse topp, mit Hannah Herzsprung («15 Jahre») und Damian Hardung («Maxton Hall») als Geschwisterpaar sowie Alexander Fehling («Gut gegen Nordwind»), Haley Louise Jones («Liebes Kind») und Christian Friedel («The Zone of Interest»).

In einer nahen Zukunft repräsentiert die sogenannte Methode eine Gesellschaft, die Gesundheit und maximale Sicherheit für alle verspricht. Das Leben der Wissenschaftlerin Mia (Herzsprung) ändert sich extrem, als ihr Bruder Moritz (Hardung) des Mordes beschuldigt wird. Die Beweise sind erdrückend – doch Mia glaubt an seine Unschuld. Sie beginnt den Kampf gegen ein System, das eigentlich keinen Zweifel zulässt.

«The Social Reckoning»

Es handelt sich in gewisser Weise um eine Fortsetzung des Films «The Social Network» (2010), nur dass diesmal der Drehbuchautor Aaron Sorkin auch selbst Regie führt und nicht David Fincher («The Game», «Fight Club», «Gone Girl – Das perfekte Opfer»). In «The Social Reckoning» (Kinostart 8. Oktober) gibt eine Facebook-Ingenieurin (Mikey Madison) brisante interne Informationen an einen Journalisten (Jeremy Allen White) weiter, nämlich dass das soziale Netzwerk aktiv schädliche Inhalte duldet wie Hetze oder Falschinformationen. Der Film ist inspiriert von der wahren Geschichte, die 2021 zur Enthüllungsgeschichte «The Facebook Files» im «Wall Street Journal» führte.

Mark Zuckerberg wird gespielt von Jeremy Strong. Er sagte dem Magazin «GQ» (GQ Germany (04/26)): «Ich weiß, dass er in unserer Kultur eine verachtete und keine beliebte Person ist, aber ich finde nicht, dass man ihn von einem Schauspieler spielen lassen sollte, der ihn von vornherein verurteilen will.» Er habe Zuckerberg sogar eine E-Mail geschrieben («Sony bekommt wahrscheinlich einen Herzinfarkt, wenn sie das lesen»): «Ich wollte ihm lediglich sagen, dass ich diese Verantwortung sehr ernst nehme, ebenso wie die Wahrhaftigkeit der Geschichte, und dass ich ihr mit Respekt begegne.»

«Der perfekte Urlaub»

Die Komödie «Das perfekte Geheimnis» aus dem Jahr 2019 lief sehr erfolgreich in den Kinos und räumte viele Preise ab. In dem Film legen Freunde bei einem gemeinsamen Abendessen ihre Handys offen. Nachrichten und Anrufe werden öffentlich – und bringen Geheimnisse ans Licht. Nun erscheint am 22. Oktober die Fortsetzung: «Der perfekte Urlaub». Regie führt wieder Bora Dagtekin («Türkisch für Anfänger», «Fack ju Göhte»-Trilogie) und auch die Besetzung ist weitgehend gleich.

Zum Cast gehören Karoline Herfurth, Elyas M'Barek, Frederick Lau, Jella Haase, Wotan Wilke Möhring, Jessica Schwarz und Florian David Fitz. In der Fortsetzung macht die Freundesgruppe einen Kurztrip nach Mallorca. Über den Inhalt heißt es: «Aber wer traut nach dem Handy-Spiel eigentlich noch wem? Ein Kurztrip der Clique endet unfreiwillig in einem spanischen Ferienclub. Doch der perfekte Urlaub eskaliert.»

«Die Tribute von Panem: Sunrise on the Reaping»

Die Hungerspiele kommen wieder – als Vorgeschichte. «Tribute von Panem: Sunrise on the Reaping» erzählt von Haymitch Abernathy, dem späteren Mentor von Distrikt 12, der an den 50. Hungerspielen teilnehmen muss. Die Handlung spielt 24 Jahre vor den Ereignissen rund um Katniss Everdeen (damals gespielt von Jennifer Lawrence) im Film «The Hunger Games». Ralph Fiennes, Jesse Plemons und Glenn Close zählen zur Besetzung.

Das Prequel von Francis Lawrence basiert auf dem im März 2025 erschienenen gleichnamigen Buch der «Tribute von Panem»-Autorin Suzanne Collins. In der ersten Trilogie noch von Woody Harrelson verkörpert, taucht nun der noch eher unbekannte australische Schauspieler Joseph Zada in die Hauptrolle des Abernathy ein.

Wenn sich der Film eng an die Buchvorlage hält, dürfte es der dramatischste «Tribute von Panem»-Teil werden. Gedreht wurde dafür auch in Deutschland, etwa im Raum Köln und Duisburg sowie in Berlin. Kinostart ist am 11. November geplant.

«Meine Frau, unsere Schwiegertochter und ich»

Der Titel kommt einem irgendwie bekannt vor – und das ist kein Zufall: Mit «Meine Frau, unsere Schwiegertochter und ich» erscheint die Fortsetzung der Komödien-Reihe rund um die Familie Focker mit Ben Stiller und Robert De Niro. Bislang gibt es drei Teile. Der Original-Film «Meine Braut, ihr Vater und ich» kam 2000 in die Kinos. Darin lernt Greg Focker (Stiller) die Eltern seiner Verlobten kennen, unter anderem ihren Vater Jack (De Niro), der ihn nicht ausstehen kann.

Es folgten «Meine Frau, ihre Schwiegereltern und ich» (2004) sowie «Meine Frau, unsere Kinder und ich» (2010). In der neuesten Komödie, die am 26. November in den deutschen Kinos starten soll, gehört Popstar Ariana Grande («Wicked») zum Cast. Grande spielt die Verlobte von Henry Focker, dem Sohn von Greg Focker. Ihre geplante Hochzeit sorgt für neues Chaos, während Greg in den Kontrollwahn seines eigenen Schwiegervaters Jack verfällt.

«Avengers: Doomsday»

Für den 16. Dezember ist der Start von «Avengers: Doomsday» angekündigt. Vier «Avengers»-Filme erschienen zwischen 2012 und 2019. Mit Riesenspannung warten Fans seitdem auf den nächsten Teil. Ein Trailer und erste Szenen aus dem Superhelden-Blockbuster (Regie: Anthony und Joe Russo) geben Fans einen Vorgeschmack. Klar ist bereits, dass US-Schauspieler Robert Downey Jr. die Rolle des grün angezogenen Bösewichts «Doctor Doom» übernimmt.

«In „Avengers: Doomsday“ geraten die Helden dreier Universen auf einen tödlichen Kollisionskurs und sehen sich einer existenziellen Bedrohung gegenüber, wie sie sie noch nie zuvor erlebt haben», heißt es von den Machern. Stars wie Chris Evans, Chris Hemsworth, Pedro Pascal, Paul Rudd, Anthony Mackie, Florence Pugh, Channing Tatum, Ian McKellen, Tom Hiddleston und Patrick Stewart spielen ebenfalls mit.

«Dune: Part Three»

Er gehört zu den meist erwarteten Filmstarts dieses Jahr: der dritte und letzte Teil aus der «Dune»-Reihe mit Hollywoodstar Timothée Chalamet. In Deutschland soll der Sci-Fi-Film von Regisseur Denis Villeneuve am 17. Dezember in den Kinos starten. Villeneuve sagte bei einem Fan-Event, «Dune: Part Three» habe einen anderen Rhythmus und sei intensiver.

Der Kanadier hat wieder viele Stars vor die Kamera geholt, darunter Zendaya, Florence Pugh, Jason Momoa, Javier Bardem und Robert Pattinson. Der Stoff der Filme basiert auf einer Romanreihe von Frank Herbert. Im Mittelpunkt der Geschichte steht der Wüstenplanet Arrakis. Nur dort gibt es eine besondere, wertvolle Substanz – weswegen der Planet von anderen Mächten der Galaxie ausgebeutet und seine Bewohner unterdrückt werden. «Dune» war 2021 herausgekommen, gefolgt von «Dune: Part Two» im Jahr 2024.

«Kochschule Schwarz»

Der neue Film des Schweizer Regisseurs Dani Levy («Meschugge», «Alles auf Zucker!», «Mein Führer – Die wirklich wahrste Wahrheit über Adolf Hitler», «Die Känguru-Chroniken») soll an Heiligabend starten und erzählt eine tragikomische Schwindelgeschichte während der Nazi-Zeit. München, 1938: Nach der Zerstörung des jüdischen Restaurants Schwarz in der Pogromnacht sieht der Tausendsassa Edgar (Florian David Fitz) endlich seine Chance, sich im Jetset der Nazis zu etablieren.

Er gründet eine fingierte Kochschule, die Jüdinnen und Juden durch ein gelerntes Handwerk die Ausreise erleichtern soll. Doch das Vorhaben versinkt im Chaos. Hervorragend besetzte Komödie mit Stars wie Sunnyi Melles und Hannah Herzsprung.