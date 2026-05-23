Filmfestival
Die Preisträger der Filmfestspiele in Cannes
Filmfestival in Cannes
Cristian Mungiu holte mit «Fjord» die Goldene Palme.
Andreea Alexandru. DPA

Bei den 79. Filmfestspielen in Cannes sind die Auszeichnungen vergeben worden. Die Preisträgerinnen und Preisträger im Überblick.

Lesezeit 1 Minute

Cannes (dpa) – Die Hauptpreise der Filmfestspiele Cannes sind verliehen worden. Die wichtigsten Auszeichnungen des 79. Festivals im Überblick:

- Goldene Palme: Cristian Mungiu für «Fjord»

- Großer Preis der Jury: Andrej Swjaginzew für «Minotaur»

- Preis der Jury: Valeska Grisebach für «Das geträumte Abenteuer»

- Beste Regie: Javier Calvo und Javier Ambrossi für «The Black Ball» («La bola negra»), Pawel Pawlikowski für «Vaterland»

- Beste Schauspielerinnen: Virginie Efira und Tao Okamoto für «All of a Sudden» («Soudain») von Ryūsuke Hamaguchi

- Beste Schauspieler: Emmanuel Macchia und Valentin Campagne für «Coward» von Lukas Dhont

- Bestes Drehbuch: Emmanuel Marre für «A Man of His Time» («Notre Salut»)

© dpa-infocom, dpa:260523-930-121789/1

Ressort und Schlagwörter

Kultur

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren