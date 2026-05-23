Cannes (dpa) – Die Hauptpreise der Filmfestspiele Cannes sind verliehen worden. Die wichtigsten Auszeichnungen des 79. Festivals im Überblick:
- Goldene Palme: Cristian Mungiu für «Fjord»
- Großer Preis der Jury: Andrej Swjaginzew für «Minotaur»
- Preis der Jury: Valeska Grisebach für «Das geträumte Abenteuer»
- Beste Regie: Javier Calvo und Javier Ambrossi für «The Black Ball» («La bola negra»), Pawel Pawlikowski für «Vaterland»
- Beste Schauspielerinnen: Virginie Efira und Tao Okamoto für «All of a Sudden» («Soudain») von Ryūsuke Hamaguchi
- Beste Schauspieler: Emmanuel Macchia und Valentin Campagne für «Coward» von Lukas Dhont
- Bestes Drehbuch: Emmanuel Marre für «A Man of His Time» («Notre Salut»)
