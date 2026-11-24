Zwei Berliner Filmstudenten entdecken ihr Abschlusswerk im Netz – doch ein anderer wird als Urheber genannt. Ihre Suche nach dem Dieb führt zu einem bedeutenden Preis.

New York (dpa) – Eine deutsche Dokumentation über die Jagd nach einem Filmdieb hat eine der Trophäen bei den internationalen Emmys gewonnen. Die ARD-Produktion «Der talentierte Mr. F» gewann den bedeutenden Preis in der Kategorie «Arts Programming» (Kunst-Produktionen) in New York. Der Film begleitet zwei junge Filmemacher bei der Suche nach dem Mann, der ihren Abschlussfilm gestohlen und damit gleich mehrere Preise gewonnen hat.

2023 entdeckten die beiden Berliner Filmstudenten Moritz Henneberg und Julius Drost ihren Abschlussfilm im Netz. Doch statt ihnen war jemand anderes als Urheber angegeben. Ihnen wurde klar: Jemand hatte ihren Film gestohlen. Die Spurensuche führte sie in die USA, wo sie den Dieb mit einer List zu einem Treffen überredeten und ihn auf ihre ganz eigene Art stellten.

Die International Emmys zeichnen im Unterschied zur Emmy-Hauptverleihung vor allem Produktionen aus, die nicht aus den USA kommen. In 16 Kategorien sind Beiträge aus 22 Ländern nominiert – darunter auch die vielfach ausgezeichnete deutsche Kinderanimationsserie «Lenas Hof».