Als Teenager spielte Nathan Chasing Horse in dem Western «Der mit dem Wolf tanzt» eine Figur namens «Lächelt viel». In einem Missbrauchs-Prozess ist er nun zu langer Haft verurteilt worden.

Las Vegas (dpa) – Der frühere US-Schauspieler Nathan Chasing Horse («Der mit dem Wolf tanzt») ist in einem Missbrauchs-Prozess zu jahrzehntelanger Haft verurteilt worden. Eine Richterin in Las Vegas im Bundesstaat Nevada habe für Chasing Horse eine Strafe von 37 Jahren bis lebenslänglich festgesetzt, berichteten der US-Sender NBC und die Zeitung «Las Vegas Review Journal».

Chasing Horse war im Januar 2023 in seinem Haus in der Nähe von Las Vegas festgenommen worden. Den Ermittlungen zufolge soll er über längere Zeit eine Sekte mit Mitgliedern indigener Stämme in den USA und in Kanada angeführt und sich als «Medizinmann» ausgegeben haben. Mehrere junge Frauen, darunter eine damals 14-Jährige, hatten in dem Prozess Vorwürfe vorgebracht.

Von Jury schuldig befunden

Im Januar war Chasing Horse von Geschworenen in den meisten der 21 Anklagepunkte, darunter sexueller Missbrauch Minderjähriger, für schuldig befunden worden. Er hatte die Vorwürfe stets zurückgewiesen.

Als Teenager spielte der indigene Amerikaner in dem preisgekrönten Western «Der mit dem Wolf tanzt» von Kevin Costner eine Figur namens «Lächelt viel». Der Film holte 1991 sieben Oscars.