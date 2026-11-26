Matt Damon und seine Töchter reisten früher oft gemeinsam zu Drehorten. Bei der «Odyssee» war das anders. Wie sich die lange Abwesenheit auf das Familienleben auswirkte.

Los Angeles (dpa) – Oscar-Preisträger Matt Damon musste sich nach den Dreharbeiten für «Die Odyssee» erst wieder ins Familienleben einfinden. «Das Familiensystem, das du verlassen hast, musste lernen, ohne dich zu funktionieren, und dann musstest du deinen Platz wiederfinden», sagte der 56-Jährige dem Branchenmagazin «People».

Der Oscar-Preisträger hat mit seiner Frau Luciana Barroso drei leibliche Töchter sowie Barrosos Tochter aus einer früheren Beziehung, die er mit großgezogen hat. Dem «People»-Magazin zufolge sind die vier Töchter zwischen 16 und 27 Jahre alt. Viele Jahre hätten seine Kinder ihn zu Drehorten begleiten können, erzählt Damon. «Wir sind wie ein Familienzirkus herumgereist.»

Für die Arbeit an «Die Odyssee» sei er jedoch «länger weg als je zuvor» gewesen und seine Töchter hätten sich ihm nur nach Ende der Schulzeit anschließen können. Er und Schauspiel-Kollegen bezeichneten die Rückkehr in die Familie als «Wiedereinstieg», erklärte Damon.

Damon spielt in Christopher Nolan's Homer-Verfilmung den griechischen Helden Odysseus auf dessen jahrelanger Heimreise nach dem Trojanischen Krieg. Anne Hathaway und Tom Holland verkörpern Odysseus' Frau und Sohn. «Die Odyssee», in der außerdem Robert Pattinson, Zendaya und Charlize Theron mitspielen, war im Sommer ein Kinohit.