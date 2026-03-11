Hunderte Fotografen und Kameraleute sind beim «Roll Out» dabei: Für die Oscar-Verleihung wird auf dem Hollywood Boulevard der rote Teppich ausgerollt. Ein prominenter Gast packt mit an.

Los Angeles (dpa) – In wenigen Tagen laufen hier Filmstars und Oscar-Gäste entlang: Für die Trophäen-Show sind auf dem Hollywood Boulevard die ersten Rollen des roten Teppichs ausgelegt worden. Den traditionellen «Roll Out» verfolgten Hunderte Kamerateams und Fotografen mit. Ein berühmter Gast, der am Sonntag auf der Bühne stehen wird, packte mit an.

Conan O'Brien, der zum zweiten Mal die Gala moderiert, trug demonstrativ einen robusten Jeans-Overall. Dies könnte auch sein Outfit für die Oscars sein, scherzte der Komiker und posierte im Blitzlichtgewitter auf den schweren Teppich-Rollen.

Er hoffe, dass es bei der Preisverleihung Überraschungen geben werde, sagte O'Brien. Ob er auf den seit Ende Februar laufenden Iran-Krieg eingehen werde, wollte ein Reporter von dem Komiker wissen. Dazu müsse man sich die Show ansehen, sagte O'Brien. Er würde die aktuelle Nachrichtenlage nutzen, um Zuschauer vor den Bildschirm zu locken – «und das ist ein neuer Tiefpunkt», fügte er witzelnd hinzu.

Hollywood wirft sich in Schale

Der Gebäudekomplex im Herzen von Hollywood, wo am Sonntag die Trophäen verliehen werden, ist schon von weitem erkennbar – dank eines riesigen, goldfarbenen Porträts von O'Brien zwischen zwei Oscar-Statuen an der Fassade.

Über 250 Meter lang und gut zehn Meter breit bedeckt der rote Teppich ein Stück des sonst stark befahrenen Hollywood Boulevards. Dutzende Helfer legen auf dem berühmten Laufsteg bis Sonntag Hand an. Sie stutzen Kanten und verschweißen Nahtstellen.

Promis als Helfer auf der Bühne

Die Oscar-Verleiher werben vorab mit einem Staraufgebot für ihre Show. Unter den schon angekündigten Promis, die auf der Bühne Preise verteilen, sind Robert Downey Jr., Javier Bardem, Gwyneth Paltrow, Anne Hathaway und Demi Moore. Als «Presenter» bei den 98. Academy Awards kamen jetzt weitere Talente hinzu. Die Filmakademie kündigte am Mittwoch unter anderem Nicole Kidman, Sigourney Weaver, Jimmy Kimmel und Channing Tatum an.