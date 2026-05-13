Viermal in Folge hatte Comedian Jimmy Kimmel die Oscars moderiert, dann gab sein Kollege Conan O'Brien 2025 seinen Einstand. Auch in diesem Jahr war er Gastgeber - 2027 tut er es erneut.

Los Angeles (dpa) – Die TV-Ikone Conan O’Brien wird im kommenden Jahr zum dritten Mal als Gastgeber auf der Oscar-Bühne stehen. «Das Trilogy-Event, auf das Hollywood gewartet hat», schrieben die Verleiher der Filmpreise auf der Plattform X. In einer Mitteilung gab die Academy of Motion Picture Arts and Sciences bekannt, dass O’Brien im März 2027 zum dritten Mal in Folge die Oscar-Gala moderieren wird.

Der 63 Jahre alte Comedian hatte jahrzehntelang seine eigene Late-Night-Show und arbeitet derzeit vor allem als Podcast-Gastgeber. In seiner langen TV-Laufbahn gewann er sechs Emmy-Preise.

Im kommenden Jahr werden die Oscar-Nominierungen am 21. Januar bekanntgegeben. Die 99. Verleihung der Filmtrophäen ist für den 14. März 2027 geplant.