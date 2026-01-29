Jedes Jahr sucht die US-Kongressbibliothek Klassiker aus, die wegen ihrer großen Bedeutung für die Filmkunst besonders geschützt werden sollen. Auch diesmal sind wieder einige Fan-Lieblinge dabei.

Washington (dpa) – Hollywood-Klassiker wie «Clueless – Was sonst!», «Philadelphia» und «Karate Kid» sind in das offizielle Filmregister der USA aufgenommen worden. Insgesamt seien 25 Filme aus den Jahren 1896 bis 2014 wegen ihrer kulturellen, geschichtlichen und künstlerischen Bedeutung für die US-amerikanische Filmkunst ausgewählt worden, hieß es in einer Mitteilung der Nationalbibliothek in Washington. Dazu gehören unter anderem auch noch «Before Sunrise», «Die Truman Show» und «Grand Budapest Hotel». In das 1989 gegründete Register der Library of Congress sind nun insgesamt schon 925 Filme aufgenommen worden, die besonders geschützt werden sollen.