Chadwick Boseman wird posthum mit Hollywood-Stern geehrt

Vor fünf Jahren starb «Black Panther»-Star Chadwick Boseman an Krebs. Der frühe Tod des Schauspielers mit 43 Jahren löste weltweit Trauer aus. Nun wird er posthum auf Hollywoods «Walk of Fame» geehrt.

Los Angeles (dpa) – Fünf Jahre nach seinem Tod wird dem vielfach preisgekrönten US-Schauspieler Chadwick Boseman eine weitere Ehre zuteil. Im Herzen von Hollywood soll der «Black Panther»-Star posthum mit einem Stern auf dem «Walk of Fame» verewigt werden. Die Enthüllung der 2828. Namensplakette auf dem Hollywood Boulevard ist für den 20. November geplant. Als Gastredner sind die Witwe des Schauspielers, Simone Ledward-Boseman, Oscar-Preisträgerin Viola Davis und Regisseur Ryan Coogler eingeladen.



Mit nur 43 Jahren war der Schauspieler im August 2020 an Krebs gestorben. Seine Hauptrolle als Königssohn T'Challa in der Comic-Verfilmung «Black Panther» unter Cooglers Regie hatte ihn zum Star gemacht – und zu einer Heldenfigur insbesondere für Afroamerikaner. Die an den Kinokassen sensationell erfolgreiche Produktion von 2018 war der erste Superheldenfilm mit fast ausschließlich schwarzen Akteuren vor und hinter der Kamera.

Golden Globe posthum verliehen

In Hollywood war Boseman erstmals 2013 mit der Rolle des Baseballstars Jackie Robinson im Sportdrama «42» aufgefallen. Er wirkte auch in Werken wie «Get On Up», «Avengers: Infinity War», «21 Bridges» und «Da 5 Bloods» mit. Seine letzte Filmrolle hatte er 2020 in dem Drama «Ma Rainey's Black Bottom» als Jazz-Trompeter in den 1920er Jahren in Chicago. Viola Davis verkörperte darin die Blues-Sängerin und Musik-Pionierin Gertrude «Ma» Rainey. Für seine letzte Rolle wurde er im März 2021 posthum mit dem Golden Globe als bester Drama-Darsteller ausgezeichnet.