Seit dieser Woche steht fest, dass Robert Pattinson in die Fußstapfen von Daniel Craig als James Bond tritt. Pierce Brosnan, der ebenfalls 007 spielte, ist von der Qualität Pattinsons überzeugt.

Berlin (dpa) – Schauspieler Pierce Brosnan hat Robert Pattinson (40) auf Instagram eine tolle Zeit als James Bond gewünscht. «Willkommen in der Welt von Bond. Du wirst grandios sein», schrieb der 73-jährige Ire zu einem Foto von Pattinson in der Pose des berühmten Geheimagenten 007. Die Besetzung Pattinsons wurde in dieser Woche bekanntgegeben, Brosnan hatte die Rolle von 1995 bis 2002 gespielt.

Er habe schöne Erinnerungen an ihre gemeinsame Zeit beim Dreh des US-Dramas «Remember Me» (2010), schrieb Brosnan weiter. Pattinson spielte dort einen Studenten, der sich gegen seinen übermächtigen Vater (Pierce Brosnan) auflehnt. «Es war eine Freude zu sehen, wie du ein bemerkenswertes Werk geschaffen hast und immer stärker geworden bist», schrieb Brosnan nun bei Instagram, bevor er ihm wünschte: «Genieß die Zeit!» (Englisch: «Enjoy the ride»). Auf Irisch («Grá mor») sendete er Pattinson dazu «große Liebe».

Pattinson folgt in der Rolle als James Bond auf Daniel Craig, der seit 2006 in fünf Filmen mitspielte. Während Sean Connery und Roger Moore den Geheimagenten jeweils in mehr Filmen verkörperten, hatte Craig die Rolle die längste Zeit am Stück inne. Schon bevor Craig 2021 mit «Keine Zeit zu sterben» seinen letzten Einsatz als Bond hatte, waren zahlreiche Schauspieler für die Rolle gehandelt worden. Der nächste Film, bei dem der Kanadier Denis Villeneuve («Dune») Regie führt, soll 2028 in die Kinos kommen.