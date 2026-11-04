«Du hast mich seit dreißig Jahren Tag für Tag geduldig zerstört», schrieb Bardot ihrem Partner. Dennoch blieb dieser bis zum Tod an ihrer Seite - und kämpft jetzt für eine Bandansage mit ihrer Stimme.

Saint-Tropez (dpa) – Frankreichs verstorbene Filmikone Brigitte Bardot hat wenige Jahre vor ihrem Tod hart mit ihrem langjährigen letzten Partner Bernard d'Ormale abgerechnet. In einem von der Zeitung «Le Figaro» exklusiv abgedruckten Brief, den Bardot in Kopie auch mit Angehörigen teilte, schrieb sie demnach im November 2022: «Bernard, das ist ein Reinfall! (…) Du hast mich seit dreißig Jahren Tag für Tag geduldig zerstört. Ich brauche so sehr eine Schulter zum Anlehnen, Unterstützung, Zärtlichkeit und Nähe, die Du mir nicht geben kannst.»

Bardot war seit 1992 bis zu ihrem Tod Ende vergangenen Jahres mit d'Ormale zusammen, nachdem sie zuvor unter anderem mit dem deutschen Millionär und Playboy Gunter Sachs verheiratet war und Affären mit dem Schauspieler Alain Delon sowie den Sängern Gilbert Bécaud und Serge Gainsbourg hatte. Wie «Le Figaro» anmerkte, habe d'Ormale trotz der vernichtenden Worte am Ende in einem Krankenhausbett neben Bardot geschlafen und ihr im Moment des Todes beigestanden.

Streit um Bardots Bandansage auf Anrufbeantworter

Unterdessen dauert die Schlammschlacht, die sich wegen des Erbes zwischen Bernard d'Ormale (85) und der Tierschutzstiftung von Bardot entfacht hat, weiter an. Wie «Le Figaro» berichtete, gab es Streit – auch mit Fans von Bardot – wegen des Umstands, dass Bardots Stimme von der Bandansage des Anrufbeantworters der Stiftung gelöscht wurde. Nun solle Bardots Stimme auf den Anrufbeantworter zurückkehren – mit einer Erklärung, warum ihre Ansage vorübergehend entfernt wurde. «Sie löschen Brigitte aus, das ist eine feindliche Übernahme», sagte d’Ormale der Zeitung.

Bardot, die mit Filmen wie «Und immer lockt das Weib» international bekannt wurde, starb am 28. Dezember 2025 im Alter von 91 Jahren. Mitte der 1970er-Jahre zog sie sich aus dem Filmgeschäft zurück und widmete sich dem Tierschutz. 1986 gründete sie die Fondation Brigitte Bardot.