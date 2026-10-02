Hollywood-Star Bradley Cooper ist durch Filmdramen wie «A Star Is Born» oder «Maestro» bekannt. Nun lässt sich der Schauspieler auf krachende Action ein. Eine beliebte Spielzeug-Serie steht Pate.

Los Angeles (dpa) – Bradley Cooper (51) soll die Action-Figuren aus dem «G.I. Joe»-Universum neu zum Leben erwecken. Der Hollywood-Star wird in dem geplanten Streifen um eine Gruppe von Elitesoldaten die Anführerfigur Duke spielen, wie die Branchenportale «Hollywood Reporter» und «Deadline.Com» berichteten. Danny McBride, auch als Drehbuchautor und Komödiendarsteller («Ananas Express») bekannt, ist bei dem Projekt von Paramount Pictures als Regisseur und Autor an Bord.

Über den Drehstart, die Story und die weitere Besetzung wurde zunächst nichts bekannt. Vorbild für das «G.I. Joe»-Franchise sind die vor allem in den USA beliebten Spielzeugfiguren der Firma Hasbro. Auf «G.I. Joe – Geheimauftrag Cobra» (2009) folgte 2013 «G.I. Joe – Die Abrechnung», beide mit Channing Tatum als Duke. In der Fortsetzung spielten unter anderem auch Bruce Willis und Dwayne Johnson mit.

Cooper noch voll beschäftigt

Cooper ist derzeit noch mit einem anderen Großprojekt beschäftigt. Als Autor, Regisseur und Hauptdarsteller bringt der Star einen «Ocean's»-Film auf die Leinwand. Margot Robbie («Barbie», «Wuthering Heights») ist als weitere Hauptdarstellerin und Produzentin ebenfalls dabei. Der Film soll die Vorgeschichte von Steven Soderberghs bekannter Gangster-Trilogie erzählen. Die Action-Komödien drehten sich um Ganoven, die einen großen Diebes-Coup planen. George Clooney spielte den Meisterdieb Danny Ocean.