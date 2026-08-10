Brad Pitt ist im Schauspielgeschäft seit langem an der Spitze angekommen. Das hindert den Hollywoodstar aber nicht daran, sich bei seinen Kollegen oder Kolleginnen noch etwas abzuschauen.

Los Angeles (dpa) – Hollywoodstar Brad Pitt hat sich als großer Bewunderer seiner Schauspielkollegin Kate Winslet geoutet. Besonders beeindruckt sei er davon, wie sehr sich die britische Schauspielerin auf ihre Rollen einlasse. «Sie wirft sich da einfach voll rein. Ich liebe diese Hingabe», sagte Pitt in einem Interview mit dem Magazin «Esquire».

In «Mare of Easttown» sei sie «umwerfend» gewesen, sagte der 62-Jährige über Winslet, die in der Serie eine Polizistin spielt. Winslet kenne er zwar nicht persönlich, er liebe aber ihr Schauspiel und habe sich ihre Hingabe als Vorbild für das kommende Drama «The Riders» genommen, in dem Pitt die Hauptrolle spielt.

Pitt äußerte sich in dem Interview auch zu einem möglichen Wechsel ins Seriengeschäft. Ihm seien bereits Rollen in Streamingserien angeboten worden. Er könne sich vorstellen, eine davon anzunehmen, wenn sich das richtige Projekt ergebe.