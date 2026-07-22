Wie ist Calvin Cordozar Broadus Jr. zum Rapstar Snoop Dogg geworden? Ein Biopic erzählt die Geschichte des Rappers. Nächstes Jahr soll es in die Kinos kommen.

Los Angeles (dpa) – Die Geschichte von Snoop Dogg ist im kommenden Jahr auf der Leinwand zu sehen. Ein Biopic über ihn soll am 6. August 2027 in die Kinos kommen, wie der Rapper auf Instagram mitteilte. Ob es ein weltweiter Start ist, wurde nicht erwähnt.

Snoop Dogg (54) wird dabei vom Schauspieler Jonathan Daviss («Outer Banks», «Do Revenge») verkörpert. Craig Brewer («Song Sung Blue», «Hustle & Flow») führt demnach Regie. Der Film erzählt den Weg von Calvin Cordozar Broadus Jr. aus Long Beach zum Rapstar Snoop Dogg.

Der 54-Jährige nahm zu Beginn seiner Musiklaufbahn Songs mit seinem Cousin, dem bekannten Sänger Nate Dogg, auf und wurde schließlich vom Produzenten und Rapper Dr. Dre entdeckt. Snoop Dogg veröffentlichte 1993 sein Debütalbum «Doggystyle» beim Label Death Row Records, das direkt zum Erfolg wurde und heute ein Klassiker ist. Es folgte eine Rapkarriere, in der Snoop Dogg immer wieder neue Charaktere und Images erschuf. Bekannt ist der Rapper auch für seinen exzessiven Cannabis-Konsum.