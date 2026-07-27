Ihr Privatleben hält Sandra Bullock gewöhnlich unter Verschluss. Nun postet ihre jüngere Schwester zum Geburtstag des Hollywood-Stars einen Fotogruß aus alten Zeiten – und erinnert an Deutschland.

Los Angeles (dpa) – Oscar-Preisträgerin Sandra Bullock hat von ihrer jüngeren Schwester einen liebevollen Gruß zum Geburtstag erhalten – mit Anspielung auf ihre deutschen Wurzeln. «Happy birthday to the best Schwester. Love you more» (Alles Gute zum Geburtstag für die beste Schwester. Ich liebe dich noch mehr), schrieb Gesine Bullock-Prado (56) auf Instagram zu einem vergilbten Schwarz-Weiß-Foto der beiden Schwestern aus Kindheitstagen. Es zeigt Sandra lächelnd, mit einer großen Zahnlücke, die ihre kleine Schwester im Arm hält.

Kindheit in Deutschland

Sandra Bullock, die am Sonntag ihren 62. Geburtstag feierte, wurde in den USA geboren, wuchs als Tochter einer deutschen Opernsängerin und eines Gesangslehrers, der in Bayern als US-Soldat stationiert war, aber zunächst in Nürnberg auf.

Später wurde sie als Schauspielerin weltberühmt. Auf der Oscar-Bühne 2010, wo sie den Preis als beste Hauptdarstellerin für ihre Rolle in «Blind Side» entgegennahm, sprach Bullock ihrer zehn Jahre zuvor an Krebs gestorbenen Mutter Helga Dank aus. Sie habe ihre beiden Töchter zu Pflichtbewusstsein und Toleranz erzogen.

Auch Nicole Kidman schickt Grüße

An der Seite von Nicole Kidman ist Bullock ab September in der schwarzhumorigen Komödie «Practical Magic 2» im Kino zu sehen. Wie in dem Originalfilm «Practical Magic» (1998) mit dem deutschen Titel «Zauberhafte Schwestern» spielen die beiden Hollywood-Stars die Schwestern Sally (Bullock) und Gillian (Kidman) Owens aus einem alten Hexengeschlecht.

Auch Kidman schickte zu Bullocks Geburtstag auf Instagram einen Gruß. Mit Blick auf ihre gemeinsamen Filmrollen gratulierte die 59-Jährige ihrer «Beautiful Witchy Sister», also ihrer «wunderschönen, hexenhaften Schwester».