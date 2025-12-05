Berichte: Neuer «Men in Black»-Film in Arbeit

Das Franchise «Men in Black» soll Zuwachs bekommen. Wer diesmal die Alienjäger spielt und in das bekannte Outfit mit Anzug, Krawatte und Sonnenbrille schlüpft, ist noch nicht bekannt.

Berlin (dpa) – Fans der Science-Fiction-Reihe «Men in Black» können US-Branchenblättern zufolge auf ein weiteres Alien-Spektakel gespannt sein. Laut «The Hollywood Reporter» und «Deadline.com» hat Sony Pictures Chris Bremner («Bad Boys for Life», «The Man from Toronto») mit dem Schreiben des Drehbuchs beauftragt. Schauspieler und ein Regisseur seien noch nicht verpflichtet worden.

Damit bleibt vorerst auch unklar, ob Will Smith oder Tommy Lee Jones als Agent J und Agent K zurückkehren werden – die beiden Alienjäger, die in drei der vier vorherigen Filme die Hauptrollen spielten. 2019 kam der vierte Teil der Reihe mit «Thor»-Darsteller Chris Hemsworth und Tessa Thompson in den Hauptrollen ins Kino.

«Men in Black» ist ein beliebtes Science-Fiction-Franchise, das seit Ende der 1990er Jahre Kinobesucher weltweit begeistert. Die Filmreihe handelt von einer geheimen Regierungsorganisation, die außerirdische Aktivität auf der Erde überwacht und vor der Öffentlichkeit verborgen hält.